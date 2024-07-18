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單向2車道機車直接左轉 台南9區8月中下旬全面開放

中央社／ 台南18日電

台南市去年10月28日起陸續開放10個行政區16條道路單向2車道機車直接左轉，市府交通局長王銘德今天證實，預定原台南市區等9個行政區8月中下旬全面開放，涵蓋36條道路。

王銘德今天告訴中央社記者，預定8月中下旬全面開放原台南市區等9個行政區36條道路單向2車道機車直接左轉，包括中西區、東區、北區、南區、安平區、安南區、永康區、仁德區及歸仁區。

全面開放機車直接左轉的同時，市府將豎立新交通牌面，且逐一磨除路上標線，也不會廢除現行兩段式左轉，以利機車通行。

台南市去年10月28日起陸續開放10個行政區16條道路機車直接左轉，包括中西區、東區、北區、南區、安南區、安平區、永康區、仁德區、歸仁區及關廟區。

台南 車道

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