單向2車道機車直接左轉 台南9區8月中下旬全面開放
台南市去年10月28日起陸續開放10個行政區16條道路單向2車道機車直接左轉，市府交通局長王銘德今天證實，預定原台南市區等9個行政區8月中下旬全面開放，涵蓋36條道路。
王銘德今天告訴中央社記者，預定8月中下旬全面開放原台南市區等9個行政區36條道路單向2車道機車直接左轉，包括中西區、東區、北區、南區、安平區、安南區、永康區、仁德區及歸仁區。
全面開放機車直接左轉的同時，市府將豎立新交通牌面，且逐一磨除路上標線，也不會廢除現行兩段式左轉，以利機車通行。
台南市去年10月28日起陸續開放10個行政區16條道路機車直接左轉，包括中西區、東區、北區、南區、安南區、安平區、永康區、仁德區、歸仁區及關廟區。
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