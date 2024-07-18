機車事故占8成 台南首創機車駕訓「快考專班」還有補助

暑假是學生考駕照的旺季，平均都要等上一個月，台南市政府與嘉義區監理所合作開設全國首創機車駕訓快考專班，中央和市府都有補助，且加碼再送價值千元的安全帽，等於民眾只要支付200元報名費，參訓後一周內即可考取駕照。

依據交通部道安資訊查詢網數據顯示，台南去年度騎乘機車發生事故共達4萬8928名，約占全體交通事故量8成，分析原因是機車防護性較弱，事故發生後常造成嚴重傷害，且多數都是騎乘觀念與技巧不足所致。

監理站指出，經過統計，有參加機車駕訓班的學員相較一般民眾考照者，違規風險會降低59%，肇事風險會降低36%，對於整體的交通事故改善是明顯有效的。

市長黃偉哲表示，機車族常因用路觀念與騎乘技巧不足造成嚴重傷亡憾事，是國內交通事故的高風險族群，「機車駕訓快考專班」只要年滿18歲以上民眾都可適用，除中央補助1300元外，市府再補助1000名參訓者1300元。因此，民眾只要支付200元即可接受完整訓練，與之前要考照動輒花費最高為3000多元比較省很大，順利考取駕照後還可獲得一頂安全帽。

交通局表示，今年暑假期間開設全國首創的機車駕訓快考專班限額1000名，除了幫民眾省錢外，也要教導民眾騎車的正確技巧與觀念；學生說，如果急著暑假考照，會考慮選擇到駕訓班，有補助又能快速考照。

計畫自即日起至9月30日止，台南地區共有6家機車駕訓班，分別位於永康區大灣駕訓班、成功駕訓班、日上駕訓班、歸仁區中山駕訓班、長榮駕訓班及仁德區大台南駕訓班都可報名，也可向嘉義區監理所查詢。