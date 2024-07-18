快訊

台南山上工業區工廠火警燒出蕈狀雲 現全面燃燒夾雜爆裂聲

場邊觀察／黯然的共和黨建制派與手足無措的民主黨

ADR大跌近8%！台積電開盤重挫42元 台股早盤挫低逾600點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八八風災整治的阿里山石鼓盤溪友善水陸域生態 驚見食蟹獴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林保署嘉義分署整治石鼓盤溪，在工程導入生態友善機制，增設斜坡及階梯式固床工，改善溪床落差過大問題。圖／林保署嘉義分署提供
林保署嘉義分署整治石鼓盤溪，在工程導入生態友善機制，增設斜坡及階梯式固床工，改善溪床落差過大問題。圖／林保署嘉義分署提供

位於嘉義阿里山鄉的石鼓盤溪，是土石流潛勢溪流，2009年莫拉克風災後土石持續崩落滾動，造成溪段淤積，經林業自然保育署嘉義分署多年分期治理，保全沿線豐山國小、村落、道路及橋梁通行安全，保全居民生命財產，友善水陸域生態，日前生態監測發現食蟹獴活動，讓林保署嘉義分署及保育人士欣喜。

林保署嘉義分署說，石鼓盤溪流保留潭區與大石，提供水生生物棲息的空間，在這裡的水域，觀察到台灣白甲魚、台灣間爬岩鰍、台灣纓口鰍、短臀瘋鱨等物種，監測相機記錄到第3級保育類哺乳動物食蟹獴，以及南蛇、紅斑蛇等中大型蛇類在濱溪大石間活動，顯示工程過後水域生態環境恢復狀況良好。

食蟹獴因全身有質硬膨鬆的毛，像農民簑衣又稱「棕簑貓」，俗稱「膨尾貍」，是中低海拔日行性食肉目哺乳類，在台灣族群屬特有亞種，棲息乾淨溪流附近森林，是現存唯一仰賴溪流生活食肉目動物，主要分布低海拔至中海拔山區森林溪流附近，食蟹獴是評估溪流環境指標物種，有食蟹獴棲息與活動溪流區域，代表該區環境汙染程度低、開發建設較少，因人為開發、汙染或獵補等因素，造成其生活環境破壞，棲地減少。

林保署嘉義分署說，石鼓盤溪治理過程，同步在工程導入生態友善機制，增設斜坡及階梯式固床工，改善溪床落差過大問題，利用廢棄輪胎放置，讓輪胎間孔隙提供兩生類、水棲昆蟲棲息空間，使魚類暫時棲息後再續力上溯。另將溪流右岸邊坡緩坡化，廣泛種植喬木，左岸邊保持不擾動，保留野生動物的原有棲息環境及友善水陸域通行空間。

林保育署嘉義分署在整治的阿里山鄉的石鼓盤溪監測相機，記錄到第3級保育類哺乳動物食蟹獴棲息活動。圖／林保署嘉義分署提供
林保育署嘉義分署在整治的阿里山鄉的石鼓盤溪監測相機，記錄到第3級保育類哺乳動物食蟹獴棲息活動。圖／林保署嘉義分署提供
石鼓盤溪治理，利用廢棄輪胎放置，讓輪胎間孔隙提供兩生類、水棲昆蟲棲息空間，使魚類暫時棲息後再續力上溯。圖／林保署嘉義分署提供
石鼓盤溪治理，利用廢棄輪胎放置，讓輪胎間孔隙提供兩生類、水棲昆蟲棲息空間，使魚類暫時棲息後再續力上溯。圖／林保署嘉義分署提供

動物 嘉義 土石流 林業 阿里山

延伸閱讀

上阿里山避暑遇引擎冒煙下秒竟「火燒車」 20多歲情侶驚嚇逃跑求救

影／阿里山遊樂區遊園車卡平交道 眾人合力推車脫困

阿里山保育「國鳥」有成吸引日本賞鳥團 帝雉現身鳥友驚喜

影／阿里山小火車神木車站遭遇冰雹 乘客目擊天降驚喜

相關新聞

嘉義「台灣小京都」首次夜間營運 入園遊客不如預期原因曝

嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客數百人比白天逾千人還少，不如預期多，園方...

八八風災整治的阿里山石鼓盤溪友善水陸域生態 驚見食蟹獴

位於嘉義縣阿里山鄉的石鼓盤溪，是土石流潛勢溪流，2009年莫拉克風災後土石持續崩落滾動，造成溪段淤積，經林業自然保育署嘉...

改建逾4年 仁德萬代橋下月雙向通車

為整治三爺溪水患，台南市政府2020年起投入瓶頸段萬代橋改建，將橋墩及箱涵打掉，以增加排水斷面、河道深度，但因位處國道1...

5縣市招商完成首例…嘉市公辦都更案 26日動土

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，前年市府與得標的國城建設簽約、去年市府都更暨都市設計審查委員會聯席會議通過...

電影溫馨接送情重演 雲林偏鄉老車退役禾繕基金會捐愛

雲林縣大埤鄉尚義村沒公車，卻是唯一設置銀髮健身俱樂部之村，30多年來只靠一部老爺車接送前往健身養生的老人，或有村內長輩急...

致癌的石棉瓦舊建築拆除 雲林可申請補助免費清運

石棉建材產生粉塵被列為一級致癌物，中央對全台開始清除石棉建材，舊建築數量較多的雲林縣，目前統計尚有約2萬5000多戶房屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。