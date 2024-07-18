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八八風災整治的阿里山石鼓盤溪友善水陸域生態 驚見食蟹獴
位於嘉義縣阿里山鄉的石鼓盤溪，是土石流潛勢溪流，2009年莫拉克風災後土石持續崩落滾動，造成溪段淤積，經林業自然保育署嘉義分署多年分期治理，保全沿線豐山國小、村落、道路及橋梁通行安全，保全居民生命財產，友善水陸域生態，日前生態監測發現食蟹獴活動，讓林保署嘉義分署及保育人士欣喜。
林保署嘉義分署說，石鼓盤溪流保留潭區與大石，提供水生生物棲息的空間，在這裡的水域，觀察到台灣白甲魚、台灣間爬岩鰍、台灣纓口鰍、短臀瘋鱨等物種，監測相機記錄到第3級保育類哺乳動物食蟹獴，以及南蛇、紅斑蛇等中大型蛇類在濱溪大石間活動，顯示工程過後水域生態環境恢復狀況良好。
食蟹獴因全身有質硬膨鬆的毛，像農民簑衣又稱「棕簑貓」，俗稱「膨尾貍」，是中低海拔日行性食肉目哺乳類，在台灣族群屬特有亞種，棲息乾淨溪流附近森林，是現存唯一仰賴溪流生活食肉目動物，主要分布低海拔至中海拔山區森林溪流附近，食蟹獴是評估溪流環境指標物種，有食蟹獴棲息與活動溪流區域，代表該區環境汙染程度低、開發建設較少，因人為開發、汙染或獵補等因素，造成其生活環境破壞，棲地減少。
林保署嘉義分署說，石鼓盤溪治理過程，同步在工程導入生態友善機制，增設斜坡及階梯式固床工，改善溪床落差過大問題，利用廢棄輪胎放置，讓輪胎間孔隙提供兩生類、水棲昆蟲棲息空間，使魚類暫時棲息後再續力上溯。另將溪流右岸邊坡緩坡化，廣泛種植喬木，左岸邊保持不擾動，保留野生動物的原有棲息環境及友善水陸域通行空間。
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