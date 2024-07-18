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嘉義「台灣小京都」首次夜間營運 入園遊客不如預期原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客不如預期。圖／檜意森活村提供
嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客不如預期。圖／檜意森活村提供

嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客數百人比白天逾千人還少，不如預期多，園方分析，檜村木建築不能明火，無烹煮餐飲，晚間6點過後遊客到餐廳用餐、進飯店休息，來村人數就少了，雖如此，炎夏白天酷熱，晚間清涼，後天周休夜間第二次開放，將增加表演活動，將精采從白天延續到夜晚，體驗嘉市夜晚的迷人風情。

「晚間入園沒有表演節目，不吸引人！」陳姓遊客說，現在白天烈日當空，夏日夜遊清涼，檜村歷史建築加上燈光營造美景，吸引人入園，增加表演節目更有誘因。林鐵及文化資處說，園區委外檜村公司經營，許多遊客及市民希望延長開放夜間營運，業者評估後，決定13、14、20、21、27、28日等周六日，從上午10點到晚上8點30分，首度在暑假推出。

檜村營運長鄭文吉說，上周首次夜間試營運，遇下雨，人流跟營業不是很理想，檜村歷史建築不能明火，餐飲項目有限，晚上6點過後遊客就必需去餐廳用餐及進飯店休息，當有空時已經晚上8點過後了，所以來村人數就少了，晚間8點過後就會到文化夜市逛，或到南故宮看水舞燈光秀。

日治時期檜村稱檜町，是阿里山林業人員宿舍，3.4公頃檜村28棟日式宿舍，是台灣最大日式建築群也是阿里山起點，市府2005年登錄為市定古蹟、歷史建築，檜村規畫文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽等主題店面，委外經營10年有成，每年吸引逾200萬遊客，今年再續約5年，成為民間參與投資經營典範，檜村免費入園。

嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客不如預期。圖／檜意森活村提供
嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客不如預期。圖／檜意森活村提供
嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客不如預期。圖／檜意森活村提供
嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客不如預期。圖／檜意森活村提供
嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客不如預期。圖／檜意森活村提供
嘉義市熱門景點檜意森活村，上周周休首次開放夜間營運，有20間店家開門迎客，但遊客不如預期。圖／檜意森活村提供

嘉義 歷史建築 阿里山 餐廳

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