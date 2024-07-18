聽新聞
test
0:00 / 0:00

5縣市招商完成首例…嘉市公辦都更案 26日動土

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市民族國小西側首期公辦都市更新案，是中彰雲嘉5縣市首例公辦都更案，基地四周已架起圍籬。記者魯永明／攝影
嘉義市民族國小西側首期公辦都市更新案，是中彰雲嘉5縣市首例公辦都更案，基地四周已架起圍籬。記者魯永明／攝影

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，前年市府與得標的國城建設簽約、去年市府都更暨都市設計審查委員會聯席會議通過，26日動土，將建4棟地上15層地下3層集合式大樓，預定2028年底完工。由於推案時機逢台積電嘉縣設廠等房市利多，房仲人士估算，每坪將站上「4字頭」。

此為台中、彰化、雲林、嘉義縣及嘉義市等5縣市第1個完成招商的公辦都更案，具指標意義，有學產地、國產署、嘉市府及嘉縣府等4個公部門合作，委由台北華磐地產公司代銷。

都更基地1539坪、位於垂楊路和吳鳳北路角地，相當精華，緊鄰民族國小，對面有崇文國小及嘉女，屬文教區，國城將此案定位為「樂活嘉園」，規畫住家、店鋪、公益設施，有開放空間場域共享，建築設計符合銀級綠建築及智慧建築，期待公有地發揮教育學習精神。

華磐地產吳姓專案經理表示，會在建案地點附近民族路設銷售中心，預定推出234戶公寓住宅，房型規畫2房、3房、4房不等，建坪從最少26.6坪到最大4房49坪，公設比率34%，將於8月開放預售，售價待公布。

簡姓房仲業者分析，嘉義房市因台積電建廠、華泰名品城展店利多，交易熱絡，新開發的湖子內區段徵收建案大多完銷，首例公辦都更案的基地條件優，加上營建成本上揚，「1坪站上40萬元是可以預見的」，最小的2房每戶售價恐逾千萬元。

嘉義 綠建築 都更

延伸閱讀

竹北釀8天坑 晴空匯勇消殉職、 建商豐邑建設黑歷史曝光

嘉義市3位國中小教師榮獲全國杏壇芬芳錄 教師無私奉獻+1

2026年將卸任...黃敏惠參加網媒節目談「接班人」 給了這5個字

嘉市警與銀行建防詐行動網 單月攔詐27件有效打詐

相關新聞

5縣市招商完成首例…嘉市公辦都更案 26日動土

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，前年市府與得標的國城建設簽約、去年市府都更暨都市設計審查委員會聯席會議通過...

電影溫馨接送情重演 雲林偏鄉老車退役禾繕基金會捐愛

雲林縣大埤鄉尚義村沒公車，卻是唯一設置銀髮健身俱樂部之村，30多年來只靠一部老爺車接送前往健身養生的老人，或有村內長輩急...

致癌的石棉瓦舊建築拆除 雲林可申請補助免費清運

石棉建材產生粉塵被列為一級致癌物，中央對全台開始清除石棉建材，舊建築數量較多的雲林縣，目前統計尚有約2萬5000多戶房屋...

泰迪熊跨界聯名！陳亭妃辦「妃熊厲害」設計賽 冠軍出爐

民進黨立委陳亭妃4月以「妃妃姐姐」與泰迪熊台灣代理「異業」結盟，並舉辦「妃熊厲害，台南第一」的Logo設計比賽，共徵集1...

韓國主流媒體報導黃偉哲快閃韓國行 台南知名度大提升

台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live直播銷售，創下...

免費停車沒了！南市600多坪廟前空地要改收費停車場

使用者付費已成難以阻卻的趨勢，過去台南市有許多被認養的空地都成了免費停車處，但因停車糾紛，也暴露認養空地不能當停車場的問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。