5縣市招商完成首例…嘉市公辦都更案 26日動土

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，前年市府與得標的國城建設簽約、去年市府都更暨都市設計審查委員會聯席會議通過，26日動土，將建4棟地上15層地下3層集合式大樓，預定2028年底完工。由於推案時機逢台積電嘉縣設廠等房市利多，房仲人士估算，每坪將站上「4字頭」。

此為台中、彰化、雲林、嘉義縣及嘉義市等5縣市第1個完成招商的公辦都更案，具指標意義，有學產地、國產署、嘉市府及嘉縣府等4個公部門合作，委由台北華磐地產公司代銷。

都更基地1539坪、位於垂楊路和吳鳳北路角地，相當精華，緊鄰民族國小，對面有崇文國小及嘉女，屬文教區，國城將此案定位為「樂活嘉園」，規畫住家、店鋪、公益設施，有開放空間場域共享，建築設計符合銀級綠建築及智慧建築，期待公有地發揮教育學習精神。

華磐地產吳姓專案經理表示，會在建案地點附近民族路設銷售中心，預定推出234戶公寓住宅，房型規畫2房、3房、4房不等，建坪從最少26.6坪到最大4房49坪，公設比率34%，將於8月開放預售，售價待公布。

簡姓房仲業者分析，嘉義房市因台積電建廠、華泰名品城展店利多，交易熱絡，新開發的湖子內區段徵收建案大多完銷，首例公辦都更案的基地條件優，加上營建成本上揚，「1坪站上40萬元是可以預見的」，最小的2房每戶售價恐逾千萬元。