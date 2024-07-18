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改建逾4年 仁德萬代橋下月雙向通車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

為整治三爺溪水患，台南市政府2020年起投入瓶頸段萬代橋改建，將橋墩及箱涵打掉，以增加排水斷面、河道深度，但因位處國道1號仁德交流道，又是東區與仁德區連接要道，不能封路、採半半施工，工期長達4年多，民眾開車下匝道常因改道而迷路，怨聲四起；市府表示，預計下月開放雙向通車。

台南市府工務局說明，目前橋梁已經完工，正進行路面改善工程，前天起封閉仁德往市區方向的南側橋梁，往仁德方向走便橋，朝市區方向則可以改走新建完成的北側橋梁，預計8月中旬完工。

全長約13公里的三爺溪是二仁溪主要支流，通水斷面不足，過去每逢豪大雨就積淹水，市府斥資約4.13億元進行三爺溪排水整治計畫，其中萬代橋改建可說其中重中之重，因橋位於國1主線下方，可伸展的施工高度不到10公尺，承包商須在河面上進行鋼梁組裝，吊車不能撞到上方高速公路，施工難度高。

工務局第3工務大隊長林旭紋說，南部廠商起初形容是「不可能的任務」，流標逾5次，後來才有新北廠商願承做，一開始編列經費不夠橋梁只能先發包一半，後續再爭取經費完成另一半，且萬代橋車流量相當大，上下班更是嚴重壅阻，先做便道改道，外地民眾抱怨路線改來改去，為此在仁德端和東區端各聘3名義交指揮交通，4年多來額外多花數千萬元。

市議員郭鴻儀說，萬代橋改道、管制等交通不便引發民怨，工程人員真的辛苦，下月交通黑暗期終於要結束了，後續還有拆除便橋、護岸工程等明年初才可以全部完工，施工時也要留意交通影響。

台南 東區 橋梁

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