參選南市百里侯起手式！林俊憲辦首場後援幹部座談會

「台南尚好！林俊憲！」、「信賴連線！林俊憲！」爭取下屆民進黨南市市長提名的立委林俊憲，今晚7點在佳里區舉辦佳里、七股、西港後援幹部座談會，媒體詢問是否代表這是競選台南市長手式，林二度說，「會一步一腳印努力」。

林俊憲服務處昨晚發出今晚採訪通知，服務處稱是林競選台南市長起手式，首場佳里、西港、七股後援幹部座談會今晚7點登場，現場湧入逾600名熱情支持著擠滿會場，人氣強強滾。

座談會由市議員王宣貿、沈家鳳擔任主持，出席民代大都是總統賴清德的賴系子地兵，包括身兼民進黨南市主委的立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、陳秋宏、郭鴻儀、朱正軒、黃肇輝、蔡筱薇等人，林俊憲提早半小時到場，一一與與會幹部們握手寒暄，並親頒聘書給佳里、西港、七股後援會總會長周文雄（顯昌實業董事長）、會長蘇明道（律師）、榮譽會長邱俊雄（凱士士企業董事長）、陳浚溢(南鯤鯓代天府董事長）等人，與會幹部更是涵蓋地方社團及多名里長等。

林俊憲進場時獲熱烈歡迎，並跟隨活動主持人高喊「台南最好，林俊憲」、「信賴連線，林俊憲」等口號，安可凍蒜聲不歇。

林俊憲會前接受媒體聯訪表示，佳里、西港、七股有不少熱情支持者為他組成後援會組織，今天利用機會向大家宣講最近立法院的事情，還有總統賴清德所提出的國家重要政策，向民眾說明清楚。

他指出，大家很關心台南市政建設如何更進一步，包括賴總統所說的南北平衡、建設大南方，所有民進黨同志都有責任，他自己針對市政也有很完整的計畫，也要持續聽取民眾意見。

記者詢問今晚是否代表競選台南市長起手式，林俊憲表示，距離市長黨內提名初選大約還有1年多，他會一步一腳印深入基層，累積民眾對他的指導，增加彼此了解，希望民眾能看得到他的打拚，也會持續做到賴總統對所有民進黨員的期待，「清廉、勤政、愛鄉土」，把民進牌擦乾淨，找回民眾信心。