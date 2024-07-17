電影溫馨接送情重演 雲林偏鄉老車退役禾繕基金會捐愛

雲林縣大埤鄉尚義村沒公車，卻是唯一設置銀髮健身俱樂部之村，30多年來只靠一部老爺車接送前往健身養生的老人，或有村內長輩急病也充當救護車送急診，發揮老車功能，不料半年前搭載途中拋錨，長輩揮汗如雨，擔心的是未來健身真要靠「走路」，村人籌款陷困的疑慮傳出，台中禾繕基金會大方出手，買車兼送白米4千斤，今天歡喜相送，傳為社區美談。

雲林縣大埤鄉尚義村位處偏遠，村民卻和樂融融開創社造有成，獲補助建立完善的活動中心，老村民合力開設長青食堂，種有機蔬菜自立自足，再獲補助創設全鄉銀髮健身俱樂部，10多年來靠一輛已有30多年車齡的老爺車代步接送長輩前來健身養生。

這部搭載5人的老爺車，不僅溫馨接送情每天往返五結、怡然等5村的長輩來共餐或健身，甚至緊急時也扮演急救角色急送老村民就醫，「車老卻管用！」一直沒有公車客運的尚義村，對人口外流嚴重的偏村，這輛老爺車相形重要。

社區理事長村長許慶堂表示，社區沒公車這輛負責接駁的老車很重要，但沒想到去年一次到斗南石龜交流，回程竟拋錨送修因車齡過老報廢，使村子頓時沒車接駁，像是少了雙腳，於是發起募款，感謝基金會促成心願。

這場溫暖贈車儀式今天上午在尚義村活動中心舉行，副縣長謝淑亞、大埤鄉長林森寳、縣議員顏忠義等人出席，禾繕基金會董事長毛卉瑜將價值約80萬元的新車鑰匙交到社區理事長許慶堂手中，此外，還加贈4000斤白米給長青食堂，送車又送米，村民感動萬分。

這項愛心募款買車今年4月基金會即籌足資金，因這款車熱銷，等了1年多今天交車，社區總幹事張秀美說，多年來各村長輩均靠老車接送上課，老車報銷新車未交，只好靠計程車接送，所以新車交車大家特別高興。