電影溫馨接送情重演 雲林偏鄉老車退役禾繕基金會捐愛
雲林縣大埤鄉尚義村沒公車，卻是唯一設置銀髮健身俱樂部之村，30多年來只靠一部老爺車接送前往健身養生的老人，或有村內長輩急病也充當救護車送急診，發揮老車功能，不料半年前搭載途中拋錨，長輩揮汗如雨，擔心的是未來健身真要靠「走路」，村人籌款陷困的疑慮傳出，台中禾繕基金會大方出手，買車兼送白米4千斤，今天歡喜相送，傳為社區美談。
雲林縣大埤鄉尚義村位處偏遠，村民卻和樂融融開創社造有成，獲補助建立完善的活動中心，老村民合力開設長青食堂，種有機蔬菜自立自足，再獲補助創設全鄉銀髮健身俱樂部，10多年來靠一輛已有30多年車齡的老爺車代步接送長輩前來健身養生。
這部搭載5人的老爺車，不僅溫馨接送情每天往返五結、怡然等5村的長輩來共餐或健身，甚至緊急時也扮演急救角色急送老村民就醫，「車老卻管用！」一直沒有公車客運的尚義村，對人口外流嚴重的偏村，這輛老爺車相形重要。
社區理事長村長許慶堂表示，社區沒公車這輛負責接駁的老車很重要，但沒想到去年一次到斗南石龜交流，回程竟拋錨送修因車齡過老報廢，使村子頓時沒車接駁，像是少了雙腳，於是發起募款，感謝基金會促成心願。
這場溫暖贈車儀式今天上午在尚義村活動中心舉行，副縣長謝淑亞、大埤鄉長林森寳、縣議員顏忠義等人出席，禾繕基金會董事長毛卉瑜將價值約80萬元的新車鑰匙交到社區理事長許慶堂手中，此外，還加贈4000斤白米給長青食堂，送車又送米，村民感動萬分。
這項愛心募款買車今年4月基金會即籌足資金，因這款車熱銷，等了1年多今天交車，社區總幹事張秀美說，多年來各村長輩均靠老車接送上課，老車報銷新車未交，只好靠計程車接送，所以新車交車大家特別高興。
「禾繕伸手、愛傳千里」禾繕基金會董事長毛卉瑜感謝天麗生技公司幹部和基金會顧問團募集愛心，捐車捐米解決尚義村難題。謝淑亞和林森寳也感謝基金會整合社會資源促成地方美事，讓大埤鄉長輩深感窩心。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言