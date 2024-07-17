致癌的石棉瓦舊建築拆除 雲林可申請補助免費清運

石棉建材產生粉塵被列為一級致癌物，中央對全台開始清除石棉建材，舊建築數量較多的雲林縣，目前統計尚有約2萬5000多戶房屋有石棉建材，縣府向環境部爭取4400多萬元推動「石棉瓦建材廢棄物清除處理計畫」預計可清除約641公噸。環保局即日至11月15日受理申請補助清運，手續簡便又可省下一筆清運費，歡迎民眾善加利用，共同維護健康環境。

眾所皆知石棉建材的纖維飛散到空氣中容易吸入，恐增加罹癌風險，WHO已列為一級致癌物，台灣也從1989年列為毒性化學物質禁用，但早年的石棉建材仍有不少末汰除。

環保局長張喬維表示，依據中央空拍圖，雲林仍有近2萬5000戶可能是石棉瓦建築物，因石棉瓦不可以任意丟棄，依石棉棄物清除處理的費用昂貴，縣府向環境部爭取4400多萬元補助，即日至11月15日可供申請。

張喬維說，補助對象包括民宅、停工歇業或關廠(場)等無營運事實之事業建築物、未達畜牧場登記規模的農業設施、寺廟、教堂、學校及農會等，民眾申請經書面審核後，14天內就有人員臨場審核，如通過便立即提供石棉專用太空包並於90天內拆除後，通知申請單位便會有專責清運單位前往清運。

環保局指出，到6月受理清理為60戶，皆為民宅，數量逾100公噸，每噸處理費約6萬元，拆除到後續的修，則由地主自行負責。申報的蔡姓地主表示，這項措施手續簡便，以他約十坪的老建築屋頂，如要自己處理起碼要花約一到兩萬元，且石棉瓦不能任意丟棄，這項措施省去許多麻煩，既便民又省錢，更可為維護環境盡一些心力。