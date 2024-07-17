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泰迪熊跨界聯名！陳亭妃辦「妃熊厲害」設計賽 冠軍出爐

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃4月以「妃妃姐姐」與泰迪熊台灣代理「異業」結盟，也開發一連串周邊小物，包含環保袋、點心零食及手拿扇。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃4月以「妃妃姐姐」與泰迪熊台灣代理「異業」結盟，也開發一連串周邊小物，包含環保袋、點心零食及手拿扇。記者萬于甄／攝影

民進黨立委陳亭妃4月以「妃妃姐姐」與泰迪熊台灣代理「異業」結盟，並舉辦「妃熊厲害，台南第一」的Logo設計比賽，共徵集13名來自各地的設計好手投稿，同時在臉書粉專進行網路投票，今冠軍得主出爐，由來自台北的施姓網友以1306票按讚數拿下第一。

陳亭妃表示，感謝大家用實質方式參與，讓妃妃姐姐與泰迪熊跨界聯名，每個設計都非常棒，讓她也不知道要如何選擇評比，因此就讓支持者在網路上按讚投票，讓大家一起參與，最後冠軍獲得1306票按讚數、第2名有805票、第3名有495票。

陳亭妃今邀集前3名設計師好手齊聚，除頒發冠軍獎金，同時贈送台南當季農特產品芒果禮盒給所有參賽者，表達感謝並推廣台南農產品。陳亭妃強調，政治不只是政治，也能溫暖與療癒，全新的Logo設計，兼具簡潔、力量又帶一點神祕，期待未來出現在生活中各個角落。

立委陳亭妃4月以「妃妃姐姐」與泰迪熊台灣代理「異業」結盟，也開發一連串周邊小物，包含環保袋、點心零食及手拿扇。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃4月以「妃妃姐姐」與泰迪熊台灣代理「異業」結盟，也開發一連串周邊小物，包含環保袋、點心零食及手拿扇。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（中）4月以「妃妃姐姐」與泰迪熊台灣代理「異業」結盟，並舉辦「妃熊厲害，台南第一」的LOGO設計比賽，今邀集前3名的設計好手齊聚，頒發冠軍獎金及禮品。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（中）4月以「妃妃姐姐」與泰迪熊台灣代理「異業」結盟，並舉辦「妃熊厲害，台南第一」的LOGO設計比賽，今邀集前3名的設計好手齊聚，頒發冠軍獎金及禮品。記者萬于甄／攝影

台南 設計師 陳亭妃

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