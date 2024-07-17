為民眾顧錢包和健康 雲林縣府協助汰換石綿建材

石綿為國際癌症研究中心分類一級致癌物，雲林縣長張麗善今天說，「石棉瓦建材廢棄物清除處理計畫」補助作業，減輕民眾清理石綿建材廢棄物的負擔並提高汰換石棉建材意願。

雲林縣環保局今天召開記者會，張麗善、環保局長張喬維、雲林不動產開發商業同業公會理事長李銘洲、雲林縣營造業職業工會理事長林合發等人出席，籲請凡符合資格者盡速申請。

張麗善表示，石綿不僅為毒性化學物，更被列為一級致癌物，石綿的粉塵及纖維不易分解，人體吸入後可存在20到40年，造成罹患肺癌或肺腺癌或石棉肺症。

張喬維指出，依據中央給各縣市的空拍圖顯示，雲林縣目前近2萬5000戶可能為石綿瓦建築物；雲林縣府為了民眾健康並省荷包，向中央爭取逾新台幣4400萬元經費，協助民眾清除石棉建材廢棄物。

張喬維說，民眾不用出任何一毛錢，只要自己拆除後，交給環保局委託專業進行清理，洽詢補助專線（05）585-0073，一通電話環保局就安排清除日程，服務到家；「石棉瓦建材廢棄物清除處理計畫」辦理至今年11月15日止。

根據雲林縣環保局統計，今年6月受理清理為60案皆為民宅，數量逾100公噸，每噸處理清理廢約6萬元。

雲林縣環保局強調，石綿建材廢棄物屬有害廢棄物，拆除時需委託合法的拆除業者，拆除後要妥善包裝，千萬不可隨意棄置，違者最高將處新台幣1500萬元罰鍰及處1年以上5年以下有期徒刑。