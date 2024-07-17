韓國主流媒體報導黃偉哲快閃韓國行 台南知名度大提升

台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live直播銷售，創下同時間高達27萬以上人次觀看、總觀看人次破200萬人次的紀錄，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄，如此火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導，新聞強調台南愛文芒果因新鮮甜美、口感適宜，逐漸受到韓國消費者的喜歡，台南的知名度也因此大幅推升。

韓國三大報之一的朝鮮日報以半版的版面大篇幅報導黃偉哲市長此次的拓銷，文中提及台南近年開始深耕韓國作為芒果出口市場，而黃偉哲市長的直播達到了比去年更狂熱的銷售成績。記者也肯定黃偉哲的親民形象，親自宣傳台南農特產品，並在緊湊的出訪行程中選擇廉航及平價旅館以節省公帑等，也詳細報導這次直播的情況。

韓國歷史最悠久的報紙首爾日報也同樣刊出大篇幅報導，介紹了台南是台灣半導體重鎮，黃偉哲分析了台南能吸引台積電落腳的因素，並表達台南盼能跟韓國開展多方面交流的意願。

在報導中不管是提及愛文芒果在韓國直播買氣火爆，或是介紹台南科技產業發展以及對韓交流的相關議題，皆可讓韓國讀者一窺台南身為文化古都、農業大市與科技新城的兼容並蓄樣貌。