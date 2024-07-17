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免費停車沒了！南市600多坪廟前空地要改收費停車場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區金鑾宮前空地為免費停車場，但遭檢舉，未來將改為收費停車場。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區金鑾宮前空地為免費停車場，但遭檢舉，未來將改為收費停車場。記者鄭惠仁／攝影

使用者付費已成難以阻卻的趨勢，過去台南市有許多被認養的空地都成了免費停車處，但因停車糾紛，也暴露認養空地不能當停車場的問題，逐漸成為收費停車場。南區金鑾宮前停車廣場也發生這一問題，立委林俊憲協調市府、國產署、廟方討論，未來設立收費停車場難以迴避，當地免費停車場將少一處。

金鑾宮前的廣場約有600多坪，屬於公園保留地2002年由金華里長柯崑城爭取認養，並畫設停車格位，免費讓民眾停車，近幾年汽車量大增，雖有約100個車位，但也一位難求，加上有人長久停放，衍生部分民眾不滿，檢舉電話不斷。

類似情形也發生在其他社區，不少空地由里辦公處認養，單都被居民停車，成了停車場，因停車衍生的糾紛不斷，也引起政府單位重視，依規定，這些被認養的空地並不能當停車場，基於使用者付費原則，陸續有空地委外設置停車場，地方的免費停車空間也愈來愈少。

金鑾宮前廣場土地分屬廟方、國產署、市府所有，國產署占大部分，也是南區近市中心最大一處免費停車空間，要改為收費停車場，居民多有意見，希望能維持現狀，但依規定又不能這樣做，立委林俊憲邀集市府、國產署、廟方及里長柯崑城現場討論及協調，市議員李啟維以及林依婷的助理也來參加。

經討論原則上，未來將改為收費停車場，但因廟方也是地主，因神明慶典、普度等需求，未來委外辦理停車場時應加註契約內，另里民有優惠。部分居民說，若外來設置收費停車場，車位可能只有60格，不但車位減少，會使停車更麻煩，非他們所希望，但也有人認為，原本就應使用者付費。

台南市南區金鑾宮前空地為免費停車場，但遭檢舉，立委林俊憲今天協調市府、國產署、廟方討論。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區金鑾宮前空地為免費停車場，但遭檢舉，立委林俊憲今天協調市府、國產署、廟方討論。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區金鑾宮前空地為免費停車場，但遭檢舉，立委林俊憲今天協調市府、國產署、廟方討論。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區金鑾宮前空地為免費停車場，但遭檢舉，立委林俊憲今天協調市府、國產署、廟方討論。記者鄭惠仁／攝影

停車場 認養

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