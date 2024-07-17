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雲林抽出特斯拉名車得主 幸運電話那頭傳來爆耳尖叫聲

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」今天由雲林縣長張麗善從登錄的40萬筆發票中抽出百萬名車幸運得主，並宣布延續到十月國慶煙火在雲林，加碼送日本來回機票大獎。記者蔡維斌／攝影
「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」今天由雲林縣長張麗善從登錄的40萬筆發票中抽出百萬名車幸運得主，並宣布延續到十月國慶煙火在雲林，加碼送日本來回機票大獎。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府為推動文化觀光旅遊、活絡產業開辦「與神同行遊雲林抽百萬名車」，啟動發票登錄平台至今3個半月，近40萬筆消費金額總計4億多元，績效亮眼。縣長張麗善今抽出特斯拉百萬名車幸運得主人不在雲林，縣長特以電話祝賀，同時也抽出智慧型手機、電動機車等大獎；為了迎接十月國慶煙火在雲林，縣府特延長活動至10月底，將加碼送出日本來回機票。

「恭喜你，你中獎了，知道我是誰嗎？別當是詐騙的喔！」張麗善今天抽出特斯拉汽車大獎，幸運得主是雲林人，今天到台中開會，忽然接到這通幸運電話，「真的是我嗎！」電話那頭傳來驚叫聲，增添抽獎現場歡喜氣氛，這是雲林縣為刺激觀光消費所推出的「遊雲林抽百萬名車」活動，今天由縣長主持抽獎，抽出今年幸運兒，現場也同喜福降雲林。

張麗善說，為帶動觀光活絡產業，開辦「遊雲林抽名車」今年已第3年將送出第3部百萬名車，活動從今年2月起到6月，短短約4個月累積登錄發票號碼達40萬筆，消費金額達約4億多元，帶動雲林各觀光產業消費績效卓著，除了名車還有手機等許多大獎，感謝縣內企業界贊助，共同帶動雲林觀光產業發展。

「好獎獎不停」張麗善說，今年十月國慶煙火首度移師雲林，為延續雲林觀光熱度，縣府決定展延「遊雲林送大獎」活動，除將有國際偶戲節等多項系列活動推出，也將加碼抽出日本來回機票及許多家電豐獎品，正逢暑假正是遊雲林抽大獎的大好時機。

文觀處長陳璧君也指出，雲林去年創造1千9百萬人次的觀光熱潮，今年光到6月上半年度的旅遊人數也已達1千6百萬人次，尤其今年國慶煙火在雲林，加上目前推出的海洋音樂祭，才開幕幾天就突破10萬人次，未來在暑假也將有許多大型活動陸續登場，到年底將可望突破2千萬人次，歡迎大家暢遊雲林、買良品、吃美食。

雲林縣長張麗善以電話通知特斯拉名車幸運得主，電話那頭傳來尖叫巨響，驚喜萬分，帶動抽獎現場歡喜氣氛。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善以電話通知特斯拉名車幸運得主，電話那頭傳來尖叫巨響，驚喜萬分，帶動抽獎現場歡喜氣氛。記者蔡維斌／攝影
「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」今天由雲林縣長張麗善從登錄的40萬筆發票中抽出百萬名車幸運得主。記者蔡維斌／攝影
「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」今天由雲林縣長張麗善從登錄的40萬筆發票中抽出百萬名車幸運得主。記者蔡維斌／攝影

國慶 張麗善 雲林

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