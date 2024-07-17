仁德交流道黑暗期將結束！台南萬代橋改建進入最後一哩路

台南市仁德、永康一帶遇雨即淹，三爺溪萬代橋瓶頸段是治水關鍵，三爺溪因通水斷面不足，尤其萬代橋及高速公路一帶河段，因橋台墩柱造成通洪瓶頸，束縮嚴重，台南市政府從2020年投入萬代橋改建，因上方有高速公路施工受限，又位處仁德交流道交量流大，不能封路施工，工程難度被視為「不可能任務」，流標逾5次，預算追加至4億多元，歷時4年多終於完工，預計下月可全面開放通車，議員肯定說「交通黑暗期終於要結束了」。

台南市三爺溪全長約13公里，集水面積約63平方公里，是二仁溪主要支流，因通水斷面不足，過去每逢豪大雨就積淹水，市府斥資約4.13億元進行三爺溪排水整治計畫，其中萬代橋改建可說是三爺溪整治「重中之重」的工程，由於萬代橋位於國道1號高速公路主線下方，可伸展的的施工高度不到10公尺，承包商得在河面上進行鋼梁組裝，吊車不能撞到上方高速公路，施工難度高。

工務局第三工務大隊長林旭紋說，當初經費不足加上施工難度高，南部廠商都說是「不可能的任務」根本沒人要做，流標逾5次，後來才有新北廠商原意承做，一開始編列經費不夠，橋梁只能先發包一半，後續再爭取經費完成另一半，「正常橋梁改建約1年多，萬代橋工期長達4年多，就可看出施工過程的艱難」。

林旭紋也說明，萬代橋鄰近高速公路仁德交通道，又是往來東區和仁德區的重要幹道，車流量相當大，上下班更是嚴重阻壅，橋梁採半半施工，先做便道改道，外地民眾抱怨路線改來改去，「下交流道後繞來繞去常迷路」，也是施工的壓力；另在仁德端和東區端各聘請3位義交指揮交通，4年多來花費數千萬元都是額外支出。

為減少河道阻礙，萬代橋改建工法不設橋墩以增加排水斷面及增加河道深度，並增加橋面長度及寬度，將固床工拆除及雙孔箱涵拆除後，以改善排水情形，目前橋梁工程已經完工，進行路面改善工程，昨天起封閉仁德往市區方向的南側橋梁，往仁德方向走便橋，往市區方向改走新建完成的北側橋樑，預計8月中旬完成，開放雙向通車。