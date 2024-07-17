過溝「火燈夜巡」8月1日登場 增學生導覽

嘉義縣定無形文化資產布袋鎮過溝建德宮的百年傳統「火燈夜巡」，8月1日起連辦3天，今年特別培訓國中、小學生擔任導覽員，傳承故鄉傳統文化；另，雲林縣定古蹟斗六市真一寺是較罕見的傳統齋教建築，古稱「菜堂」，一度因老舊漏水要原地重建，獲保留後，中央及地方共斥資1億多元整修，預定2027年完工。

布袋鎮長蔡瑋傑說，早年村莊械鬥搶地盤，很多人含冤而死，為了平息冤魂、安定地方，每年鬼門開前舉辦火燈夜巡，流傳至今百年，現吸引國內外遊客參加。

嘉義縣長翁章梁等人高舉引燃火把，象徵揭開序幕。文觀局長徐佩鈴說，今年與西安社區發展協會合作，培訓布袋國小3名學生當導覽員，設計立體摺紙火炬燈籠，讓孩子也能安全舉火炬一起夜巡。過溝建德宮董事長余璧輝說，點燈儀式採LED燈飾布置，活動期間有限量好神透心涼扇、火燈霜淇淋、海鮮粥可免費索取品嘗。

創建於1860年的真一寺是斗六唯一寺廟古蹟，1936年從斗六圓環附近遷至現址，負責修復的建築師陳柏宏說，前殿為抬樑式與RC大通構造較為特殊，殿內及左右廂房採用穿鬪式屋架，兩側有鐘鼓樓，以及寺內仍保有齋教建築特有的太空房、太虛房，尤其不同時期藝師的彩繪、木雕藝術，是難得一見的菜堂齋教建築。