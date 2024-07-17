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新聞眼／有害廢棄物仍亂倒 應重刑嚇阻

聯合報／ 記者鄭惠仁

中石化安順廠汙染案是二仁溪廢棄電子零件汙染外另一歷史共業，埋藏在偏鄉的汙染因環保團體揭發，成為台灣汙染事件的世紀大案，許多民眾罹患癌症等相關疾病，甚至犧牲了婚姻，政府已付出近32億元照護居民、中石化也投入超過30億元的整治，但心驚的是各地頻有亂倒有害廢棄物事件發生，讓農田、山河變色，除了量刑要從嚴從重，修法加重刑責也應是考慮方向，讓環保犯罪無僥倖空間。

台鹼早在關廠前生產鹼氯、除草劑所造成的汞及戴奧辛汙染就存在，只是沒被注意，許多居民因飲用地下水以及吃汙染溪流的毒魚而中毒罹病，直到關廠後21年才被環保團體揭露，但已來不及了，除了生命財產受害，環境也受到汙染；更有談及婚嫁的居民，因為汙染事件而婚姻泡湯，甚至有外地人因常來此地吃海鮮，採頭髮檢測，戴奧辛都超標。

由於場址混有2種以上高濃度卻不同特性汙染物，處理難度高，經過15年的努力，整治面積與已處理的汙染土壤都已達到9成，離最後一哩路已不遠，但付出的代價，卻難以用金錢估計。

近幾年來，國內亂倒廢棄物嚴重，其中不乏有害廢棄物，農田、河川受害，即使抓到偷倒者，可能因為心存悔悟，負起恢復原狀的責任而遭緩刑，或是易科罰金，由於是1年以上、5年以下有期徒刑，有人不當回事，也難以用足以令其害怕的重刑來嚇阻。

有環團針對亂倒廢棄物，建議修法加重其刑，部分基層環保人員有同感，因看到太多輕判個案。雖重刑非治本之道，但守護環境前提下，卻也是必要手段；也因有前車可鑑，從源頭把關有效管控，更不容忽視，唯有雙管齊下才能遏阻汙染持續發生。

修法 婚姻 廢棄物

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