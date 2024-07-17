中石化安順廠汙染整治展延 居民憂慮

台南市安南區人口暴增成台南第2大的行政區，但2003年緊鄰科工區的中石化安順廠前身台鹼37.1公頃廠區，爆發汞、戴奧辛汙染，成為安南發展的「毒瘤」，中石化2009年開始清理整治，原訂5月完成，但進度落後展延至2026年6月，引起居民憂慮；有議員說，因汙染附近沒人敢來投資。市府表示，中石化已增加第4套熱處理設備加速整治。

南市環保局指出，全廠汙染面積37.1公頃，汙染總量70.46公噸，目前已整治33.2公頃，已處理汙染土近63公噸，整治進度約9成。

中石化安順廠前身為台鹼，利用水銀電解法電解食鹽水製造鹼氯，過程中排放廢水及汙泥不當，導致附近地區汞汙染；後來生產除草劑，建五氯酚鈉工廠，1982年關廠後，所存放的大量五氯酚鈉經長期雨水沖淋，造成廠區土壤及地下水受到不同程度五氯酚及戴奧辛汙染。

因魚死亡、居民罹患汞及戴奧辛汙染造成的疾病，2003年中華醫大副教授黃煥彰揭露世紀之毒汙染案件，廠區被列為汙染場址，中石化在2009年展開整治。

現也擔任台南社大環境小組召集人的黃煥彰說，中石化安順廠造成的汞、戴奧辛汙染嚴重，被測出戴奧辛濃度是土壤管制標準1000皮克的6萬4100倍，在鹼氯工廠汞汙染濃度最高值達每公斤9550毫克，也高出標準477.5倍，要徹底整治到沒汙染，不容易，希望能好好處理，恢復往日乾淨環境。

市議員李中岑說，因安順廠汙染影響，媽祖宮附近長期來都沒建案，因為沒有人敢進場投資，也影響地方發展，居民都期待趕快完成整治，市府結合中石化、國產署對大面積土地有效規畫，把大眾廟、鹿耳門天后宮串聯起來，推動觀光旅遊，帶動地方發展。

環保局表示，中石化原預定5月完成汙染土壤整治，因無法達成而延後，去年再添購1套熱處理設備，目前試車運轉中，使熱處理設備增為4套，加上另一套濕處理設備，可加速整治作業，預計2026年6月完成整治。