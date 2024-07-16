酷熱大雨不斷「血荒更嚴重」 台南教會發起捐血送禮券鼓勵

近日酷熱不斷又不時大雨，台南各捐血站「捐血人數銳減3~4成」，南部原本就緊缺的血庫更加告急。耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會得知發起捐血活動，預計這個周末7月20在在永康復興路、小東路口的小東捐血站舉辦捐血活動，為鼓勵民眾捐血，除捐血中心的紀念品，捐250CC送全聯百元禮券2張，500CC送全聯百元禮券4張。

教會台南支聯會表示，原本每年都會舉辦捐血活動，邀請市民鄉親一起來參予，這次碰到嚴重血荒，希望捐血活動能夠幫助更多需要幫助的人。

支聯會會長劉德龍表示，活動7月20日早上8點在小東路捐血站開始，持續到下午5點，邀請台南市民都能來響應這項活動，現場也準備了捐血好禮。

劉德龍說，捐血是別具意義的善行服務，「我們效法耶穌基督幫助他人的榜樣」。捐血不僅促進血液新陳代謝，有益健康，更重要的是可以幫助傷患挽救生命。「捐血一袋，救人一命」，提醒捐血需攜帶個人證件。簡單的愛心之舉，期望為社會帶來更多善的循環。