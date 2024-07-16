快訊

傳施明德長女施雪蕙離世 兒曝陳水扁不只捐百萬換肺：曾贊助百萬選立委

女店員噁吐口水、抓珍珠加料！可不可怒告店家、員工：已聯繫當事消費者

死者全是越南人！泰國曼谷飯店驚傳6人遭毒殺身亡 總理賽塔下令徹查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷熱大雨不斷「血荒更嚴重」 台南教會發起捐血送禮券鼓勵

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
酷熱大雨不斷血荒更嚴重，耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會發起捐血。圖／教會提供
酷熱大雨不斷血荒更嚴重，耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會發起捐血。圖／教會提供

近日酷熱不斷又不時大雨，台南各捐血站「捐血人數銳減3~4成」，南部原本就緊缺的血庫更加告急。耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會得知發起捐血活動，預計這個周末7月20在在永康復興路、小東路口的小東捐血站舉辦捐血活動，為鼓勵民眾捐血，除捐血中心的紀念品，捐250CC送全聯百元禮券2張，500CC送全聯百元禮券4張。

教會台南支聯會表示，原本每年都會舉辦捐血活動，邀請市民鄉親一起來參予，這次碰到嚴重血荒，希望捐血活動能夠幫助更多需要幫助的人。

支聯會會長劉德龍表示，活動7月20日早上8點在小東路捐血站開始，持續到下午5點，邀請台南市民都能來響應這項活動，現場也準備了捐血好禮。

劉德龍說，捐血是別具意義的善行服務，「我們效法耶穌基督幫助他人的榜樣」。捐血不僅促進血液新陳代謝，有益健康，更重要的是可以幫助傷患挽救生命。「捐血一袋，救人一命」，提醒捐血需攜帶個人證件。簡單的愛心之舉，期望為社會帶來更多善的循環。

酷熱大雨不斷血荒更嚴重，耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會發起捐血。圖／教會提供
酷熱大雨不斷血荒更嚴重，耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會發起捐血。圖／教會提供
酷熱大雨不斷血荒更嚴重，耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會發起捐血。圖／教會提供
酷熱大雨不斷血荒更嚴重，耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會發起捐血。圖／教會提供
酷熱大雨不斷血荒更嚴重，耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會發起捐血。圖／教會提供
酷熱大雨不斷血荒更嚴重，耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會發起捐血。圖／教會提供

台南 愛心 捐血中心 耶穌 血荒

延伸閱讀

可降溫大雨來了！13縣市大雨特報下到晚上 注意雷擊、強陣風

影／三重警遭撞殉職…警列隊連喊6聲「任務結束」目送靈車 天驟降大雨

天熱鬧血荒 《聯禾》公益捐血活動送6項好禮加碼兩大贈品

影／叱吒太陽吳桐潭人生畫句點 家屬捐長照車捻香親友捐血

相關新聞

酷熱大雨不斷「血荒更嚴重」 台南教會發起捐血送禮券鼓勵

近日酷熱不斷又不時大雨，台南各捐血站「捐血人數銳減3~4成」，南部原本就緊缺的血庫更加告急。耶穌基督後期聖徒教會台南支聯...

供應南科「再生水越多越好」 南市爭取再蓋1座再生水廠

因應南科高科技及AI廠商用水，台南市全力推動再生水建設，目前安平、永康及仁德水資源回收中心一天可以產生6.75萬噸再生水...

小二甲光電場疑義 南市府：退件達49案、後續也不再受理

針對有關小二甲光電案，台南市政府表示，小兩甲例外的審查原則，是中央所訂全國一致性的規範，是制度問題，非台南所獨有，針對有...

雲林10家觀光工廠聯合促銷 有機會免費入住總統套房

雲林縣政府和雲林觀光工廠協會邀集縣內10家觀光工廠今天共同啟動「觀光工廠聯合促銷列車」，即日起到9月17日即暑假到中秋節...

林國清接南市警局長 曾提「最好有刑事底子」…黃偉哲：會抓老鼠就是好貓

高階警官人事案今下午壓線發布，台南市警察局長由警政署警政委員林國清接掌，台南市長黃偉哲受訪時表示，對新任警察局長的期許「...

嘉市警與銀行建防詐行動網 單月攔詐27件有效打詐

嘉市警第一分局與金融機構合作阻詐，分局長何明祥到銀行實地了解行員臨櫃實務，並建立「LINE通報群組」即時通報系統，今年6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。