供應南科「再生水越多越好」 南市爭取再蓋1座再生水廠

因應南科高科技及AI廠商用水，台南市全力推動再生水建設，目前安平、永康及仁德水資源回收中心一天可以產生6.75萬噸再生水，到2026年可達到供應9萬噸再生水，水利局長邱忠川說「再生水越多越好」，目前技術已可把汙水淨化到比自來水品質好，已規畫在新市再爭取1座再生水廠，供水規模是1.8萬噸。

台南市安平水資源回收中心開發最早，原本是汙水處理場，內政部、國科會和台南市政府投入約42億元，興建安平再生水廠、環境教育中心和輸水管線以高階處理設施，現在一天供應3.75萬噸再生水，透過逾24公里的輸配管線至南科園區供產業調配使用。

市長黃偉哲表示，安平再生水廠將從現今的3.75萬噸擴充到6萬噸再生水，只要再投資16億元，就可再增加2多萬噸再生水，希望中央國土署繼續支持，國土署同意籌措經費，逐年補助。

水利局長邱忠川表示，再生水淨化技術可以達到比自來水品質好，台南市目前每天供應6.75萬噸提供高科技廠商作為製程用水，後續配合中央政策，將安平再生水廠擴大到6萬噸規模，加上永康2萬噸，仁德1萬噸，在2026年可達到供應9萬噸再生水，同時擴大汙水接管率，把每滴水都重複再利用。

水利局說，目前新市汙水系統研擬整併新市、善化及安定分區，整併為新市汙水下水道系統，整併後汙水納入新市水資源回收中心，節省用地徵收費及水資中心建設費。因應南科園區產業發展及再生水使用需求，目前朝向併同興建再生水廠一併規畫，並向中央爭取預算興建中。