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小二甲光電場疑義 南市府：退件達49案、後續也不再受理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
推動綠電是近年國家永續發展目標，圖為台南沙崙智慧綠能科學城。圖／台南市經發局提供
推動綠電是近年國家永續發展目標，圖為台南沙崙智慧綠能科學城。圖／台南市經發局提供

針對有關小二甲光電案，台南市政府表示，小兩甲例外的審查原則，是中央所訂全國一致性的規範，是制度問題，非台南所獨有，針對有疑義的申請案，退件數達49案，後續也在2023年3月起公告「不再受理小二甲相關申請案件」，市府也推動跨局處合作把關、強化案場稽核，以防範違法事宜，「不該因個別案件汙名化綠能」。

台南市政府說明，自農業部2020年7月底公告政策「停止農地變更做太陽光電」後，台南市政府隨即於自2021年3月依照中央太陽光電設施使用興辦事業計畫審查作業要點，採公開、透明「聯合審查制度」，也有數個縣市皆依此要點辦理，邀請專家學者進行審查，以避免個人意志專斷，決非一人之力可左右審查結果。

台南市府也結合廉政署、經濟部政風處、法務部調查局、台南市調查處及台南憲兵隊等單位於2021年5月13日共同辦理「綠能與廉政座談會」，藉此推動透明、廉潔綠能產業，避免不當外力介入。

南市府指出，為有效管理、杜絕相關情事再度發生，台南市政府自2021年3月起啟動跨局處合作，每個月定期召開會議，嚴格把關。

市長黃偉哲特別要求加強光電案場稽核，「該開罰就開罰」。光是2023年就廢止9案漁電共生案場申請許可，10案移送地政機關裁罰。後續將持續跨局處合作，監督光電案場確實依法建置，並加強查核施工與營運案場是否有非法情形。

南市府強調，市府決不容偽造、鑽漏洞等非法行爲，在檢調單位調查力暘階段，市府即全力配合偵辦。力暘因偽造土地使用同意書被起訴後，經濟部也發函給台電公司，在司法判決確認合法並取得電業執照前，不得支付其任何購電費用。

南市府強調，不該因個別廠商違法、不實及偽造疑慮，汙名化綠能，不該因陳凱凌案、力暘案對台南、甚至台灣推動綠能的努力造成傷害！

推動綠電是近年國家永續發展目標，目前南科已是台灣年產值最高的科學園區，持續深耕台南的世界級大廠，包括台積電，在企業治理上都有RE100能源百分百再生的嚴肅承諾，因此，在守護土地、嚴格把關、加強稽查的前提下，台南市政府仍持續努力推動綠能，引領臺南因應國際淨零趨勢、迎向先進科技產業。

南市府團隊加強光電案場稽核，監督光電案場確實依法建置。圖／台南市經發局提供
南市府團隊加強光電案場稽核，監督光電案場確實依法建置。圖／台南市經發局提供

台南 廉政署 綠能 綠電

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