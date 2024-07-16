台南市地重劃及區段徵收 近13年完成16案

台南市近13年間完成公辦市地重劃及區域徵收共16案，施工中有6案，新啟動還有18案，市長黃偉哲今天表示，台南市以公辦重劃為主要方向。

台南市地政局今天在市政會議專案報告指出，台南市民國101年至107年間完成重劃及區徵案8案，開發面積299.44公頃；108年迄今完成8案，開發面積330.73公頃，施工中6案，開發面積153.13公頃。

此外，台南市新啟動市地重劃及區徵案還有18案，開發面積580.06公頃。目前全市公辦市地重劃及區徵案共40案，開發總面積1363.36公頃，其中公園開闢91座。

黃偉哲表示，市地重劃及區段徵收是取得都市建設發展土地重要方式之一。過去採自辦重劃而發生糾紛案不少，不但延宕開發時程，也影響都市發展及地主權益，更造成司法資源不必要浪費。

黃偉哲說，公辦重劃好處是兼顧開發期程及地主權益，由政府辦理也讓地主更有信心，台南市還是以公辦重劃為主要方向。

地政局表示，截至今年6月，台南市自辦重劃尚未結案有41案，總面積294.67公頃。