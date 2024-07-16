雲林10家觀光工廠聯合促銷 有機會免費入住總統套房

雲林縣政府和雲林觀光工廠協會邀集縣內10家觀光工廠今天共同啟動「觀光工廠聯合促銷列車」，即日起到9月17日即暑假到中秋節期間，凡到評鑑通過之觀光工廠販售部購物，憑發票(不限金額)即可掃QR code進入google表單填寫資料，可參加抽獎，有機會獲三好國際酒店總統套房住宿券、風華渡假旅館頂級房及劍湖山渡假大飯店貴賓套房住宿券、郵政禮券及500元禮品或等值體驗券等眾多獎項，歡迎踴躍參加，把大獎帶回家。

中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇指出，台灣推動觀光工廠邁入第21年，現全國有159家，預估今年直接產值超過新台幣70億元，相關連產值逾百億元，參觀人數約有2300萬人次。

謝淑亞說，雲林縣目前有10家通過經濟部評鑑的觀光工廠，且都有國際級含金量高的優質廠商，好玩又好吃是寓教於樂最佳食農教育基地，尤其促銷列車啟動，又有許多好康的獎品，歡迎大家來雲林遊玩，保證不虛此行。

建設處長李俊興指出，10家觀光工廠有8家食品，2家生活用品，包括大同醬油黑金釀造館、興隆毛巾觀光工廠、福祿壽觀光酒廠、丸莊醬油觀光工廠、台灣鯛生態創意園區、源順芝麻觀光油廠、良作工場農業文創館、塔吉特千層蛋糕大使館、雅聞峇里海岸觀光工廠、瑞春醬油觀光工廠，縣府輔導雲林縣觀光工廠協會辦理這次活動，不僅可體驗觀光工廠，了解產品製程與品牌故事，也可體驗DIY的樂趣。

雲林縣觀光工廠協會理事長曾士豐表示，即日起到9月17日，10家聯合促銷活動，除各家推出自家優惠方案，還有結帳當下可享加購價、DIY體驗折價券等加碼回饋，另今年也與縣內旅宿業者跨域合作，只要憑觀光工廠消費發票即有機會抽中酒店總統套房、汽車旅館百坪頂級房及大飯店的貴賓套房等住宿券，另外還有郵政禮券及500元禮品或等值體驗券等。