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林國清接南市警局長 曾提「最好有刑事底子」…黃偉哲：會抓老鼠就是好貓
高階警官人事案今下午壓線發布，台南市警察局長由警政署警政委員林國清接掌，台南市長黃偉哲受訪時表示，對新任警察局長的期許「會抓老鼠的就是好貓」。
台南市政府警察局長廖宗山屆齡退休，固南市區漁會理事長林士傑8日在住家前遭槍殺震驚外界，新接任的警察局長各界眾說紛云，警政委員林國昨天下午在廖宗山陪同下，拜會市長黃偉哲，人事案才明朗化。
黃偉哲昨天回應「一切以內政部警政署派令為準」，今天上午受訪時，雖然沒有明確說出人選，但也認為大致底定，黃偉哲在林世傑遭槍殺後受訪時曾提及，希望理想局長人選「最好有刑事底子」，但今天強調會抓老鼠就是好貓。
台南治安在六都滿意度向來都很高，但南市區漁會理事長林士傑8日在住家前遭槍殺震驚外界，新任局長能否帶領警察同仁團隊突破案情，被寄予厚望，也是一大考驗。
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