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嘉市警與銀行建防詐行動網 單月攔詐27件有效打詐

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市警一分局長何明祥（左四）日前頒獎表揚感謝協助阻詐的銀行行員。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警一分局長何明祥（左四）日前頒獎表揚感謝協助阻詐的銀行行員。圖／嘉義市警局提供

嘉市警第一分局與金融機構合作阻詐，分局長何明祥到銀行實地了解行員臨櫃實務，並建立「LINE通報群組」即時通報系統，今年6月啟用以來，成功攔阻件數27件，金額1249.7萬元，建立有效的打擊詐騙攔阻行動網。

嘉義陳姓老翁於6月初接獲歹徒電話，教導他向行員聲稱是要購買房屋欲提領百萬餘元，6月底再度至銀行欲提領100萬元，詐騙集團教導謊稱是兒子準備結婚需要提領大筆現金，行員察覺有異透過群組通報警方到場攔阻，警方耐心勸說陳翁才放棄提款，成功守住陳翁荷包。

一分局表示，自從今年6月與轄區內銀行建立打擊詐騙「LINE通報群組」，攔阻件數27件，總計1249.7萬元，藉由群組與金融機構密切聯繫，傳遞最新資訊讓金融機構得以隨時更新歹徒詐騙手段，建立有效的打擊詐騙攔阻行動網。而一分局今年1月至6月份攔阻，總金額達4111萬元。

分局長何明祥提醒民眾，「不明來電勿接聽，多次求證才安心」，切勿輕信不明來電中他人指示，必須多次查證以防止遭詐騙，警方將持續秉持強勢執法決心，保障民眾財產安全。

LINE 嘉義 房屋 詐騙集團 財產

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