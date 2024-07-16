全國童軍大露營今天落幕 各地童軍感謝台南熱情照顧、期待再相會

第12次全國童軍大露營7天6夜活動今天落幕，這次活動除大會安排各項童軍模組課程和活動，及大台南10條路線參訪行程，還有大自然劇烈天氣變化，都讓童軍大露營活動更貼近真實的露營生活情境，考驗和磨練著全體童軍精神和技能。

世界童軍亞太委員會副主席Simon Rhee表示，這次主辦地點走馬瀨農場是他見過最棒的場地，草地非常棒，周邊設備也非常的好。國際童軍泰國Daiki Nakae、Wachira Supaking，和秘魯的Chi-I Wong也都給場地與服務團隊滿分評價。

市長黃偉哲表示，為了讓來自全國22縣市及18個國家的童軍及貴賓能有最好的露營場地，享受大自然生活與美景，市府特別動員相關局處單位全力協助市農會和走馬瀨農場規劃營地、改善軟硬體設施。

市府還安排小農進駐營區，每天從早上到深夜12點服務，除行銷台南農特產品也滿足童軍們需求。

他說，特別感謝市農會總幹事吳嘉仁和走馬瀨農場顏向照場長帶領團隊，在南台灣大自然多變的7月隨時應變，提供全體人員最舒適的露營環境和緊急避雨場所，贏得國內外童軍一致肯定，是城市外交的完美典範。

世界童軍運動創始人貝登堡爵士第五代曾孫—大衛．貝登堡表示，走馬瀨農場營地相當自然良好，到處都有樹蔭，他特別喜歡走馬瀨農場大草原的大集合場，讓童軍們更能夠互相的交流。

香港童軍總會代表團團長譚奕軒表示，大會應變迅速，走馬瀨農場也即時為國際伙伴提供安全的住宿環境及基本的生活設備，得以安心完成大露營活動。

美國童軍代表團團長Betty Shih-Ping Chou表示，快速協助安頓讓童軍們能夠在大雨過後安心過夜，特別是大雨後馬上無償提供大量乾淨毛巾和浴巾，讓大家倍感溫馨。

高雄市左營團團長和團員，還有新竹縣竹北國中、風華複式團和忠孝國中的團長和團員表示，營區優質場地空曠、平整，場地排水性好，就算地面積水也不會持續太長時間，很適合露營活動。

幼童軍營區台中市傑人童軍團陳團長、台北市林團長及白團長表示，這次非常感謝大會和農場對幼童軍的照顧，營區很乾淨，整體規劃很好。

教育局表示，這次大露營看見童軍精神與發揮技能，完成大會和大自然考驗。除主辦單位及市府協力單位通力合作，更要感謝市農會提供場地服務、台電新營區營業處、自來水公司第六區管理處、三大電信業者和安南醫院團隊，大會期間24小時派員在現場待命服務，要向這些幕後無名的工作人員致上最高謝意。