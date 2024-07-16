勿上當！南市殯葬管理：不會主動派車到喪家接運大體

近來台南市發生多起葬儀業者涉嫌竊聽無線電，再假冒台南市殯葬管理所名義到場載送遺體情事，造成家屬與業者之間的消費糾紛讓喪家二次傷害。台南市殯葬管理所鄭重澄清，絕不會主動派車到喪家接運大體，請民眾勿上當！

台南市殯葬管理所說明，各公立殯儀館服務中心只有在接獲家屬申請時才會派車接送大體，目前台南市大體接運委由萬世達人力企業社辦理，契約期間自2023年5月1日至2026年4月30日止，再次強調絕不會主動派車前往接體。民眾家中如有親人過世需要接體服務，請務必確認是否為受託業者，如有其他業者假借台南市殯葬管理所名義切勿上當，有任何疑問歡迎向殯葬管理所詢問。

民政局長姜淋煌局長表示，尊重喪家及往生者意願是最基本的職業道德，不肖業者如竊聽無線電搶生意，甚至坐地起價，是缺德惡質的行徑，家屬在面對往生事宜手足無措時，趁虛而入，更是要不得的行為。民眾如遇有不肖業者假借殯葬管理所名義，可檢具相關證據提供殯葬管理所處理。電話（06）2144333