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前任警長林宏儒榮退…今發派令由他出任嘉義縣警局長 是縣長的嘉中同學

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣警察局長林宏儒今年屆齡退休，昨天參加歡送會心情輕鬆愉悅（圖）。警政署今天下午發布派令，將由警政署保安組組長李權哲接任嘉義縣警察局長。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警察局長林宏儒今年屆齡退休，昨天參加歡送會心情輕鬆愉悅（圖）。警政署今天下午發布派令，將由警政署保安組組長李權哲接任嘉義縣警察局長。圖／嘉義縣警局提供

嘉義警察局長林宏儒今年屆齡退休，昨天參加歡送會心情輕鬆愉悅，目前暫由副局長代理職務，警政署今天下午發布派令，將由警政署保安組組長李權哲接任嘉義縣警察局長，是縣長翁章梁的嘉義高中同學，預計7月19日交接上任。

李權哲是中央警察大學戶政學系第52期，曾任警政署保安組組長、保安警察第一總隊主任秘書、台北市警察局內湖分局長、松山分局長、大安分局長、台北市警察局交通警察大隊副大隊長，和縣長翁章梁一樣都是嘉義高中校友。

嘉義縣警察局與縣議會關係融洽，經常獲議員勉勵並支持經費，是不少警官極力爭取之處，前局長林宏儒是嘉義人，恰逢今年屆齡退休，原被冰凍在警察機械修理廠擔任廠長，傳聞在英系地方大老幫忙下，順利調回嘉義縣，是首名在嘉義縣屆退的局長。

除了六都的警察局長備受關注外，嘉義縣警察局長一職也是兵家必爭之地，今年傳聞呼聲高還有警察廣播電台台長陳明志、高雄港務警察總隊長洪頂力，2人都是嘉義人，但陳明志調任警政署交通組長，而洪頂力才剛到港警隊不久，現在調動過快，可能會爭取下次嘉義市警察局長。

嘉義 翁章梁 警察

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