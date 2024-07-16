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保存眷村歷史與回憶 台南市修復眷村改建「二空新村園區」

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
圖／取自臺南市政府
圖／取自臺南市政府

台南市政府修復仁德區原「二空眷村」，改建為具有推廣眷村歷史與文化功能的「二空新村園區」，即將於今年夏天開幕及辦理試營運。

台南市長黃偉哲表示，過去眷村很多生活點滴一直保存在回憶中，隨著人事物時間而變化凋零，期盼二空眷村改建的文物館，能讓這些過去的回憶具像化，藉著這些文物能將共同記憶留存下來，永留居民及後代子孫的心中。

台南市文化局表示，本次展覽將分為三大主題，分別為「來自二空的呼喚」、「二空記事」、「共譜二空新篇」，透過建物、展品、聲響，帶領觀者回到屬於那個年代的時空。另外，7/20-7/28將舉辦市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等活動，邀請民眾走進二空感受眷村的美好時光。

聚傳媒

台南 文物 眷村

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