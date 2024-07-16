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斗六唯一古蹟寺廟「真一寺」 斥資逾億元整修、重現齋教建築風華

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

斗六市唯一的寺廟古蹟「真一寺」屬中部地區較罕見的傳統齋教建築，古稱「菜堂」為斗六舊城現存最古老寺廟，這座寺堂建築融合傳統意匠與近代材料工法，集雲林多位師匠之手，優美細緻的彩繪剪粘，含賦多元藝術，幾經遷建也見證斗六社會結構與環境人文的變遷，由中央地方斥資合計達1億餘元，今天動工整修，重建珍貴歷史場域。

斗六真一寺創建於1860年，1936年從斗六圓環附近遷至現址，因建築老舊漏水嚴重，10多年廟方積極推動原地重建，但因菜堂建築獨特，文史人士倡議保留，2020年獲公告為縣定古蹟，為免於拆除重建的命運，文化部去年核定9千多萬元修復工程款，雲林縣府配合千餘萬元今天辦理開工典禮，預定116年完工重現齋教建築風華。

今天由雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君、真一寺董事長程重勳等人主持開工儀式，並由建築師陳柏宏說明修復工程及活化構想，張麗善表示，真一寺保有傳統齋教建築結構，且含蘊豐富的藝術設計，是國內「菜堂」少有的華麗建築，對雲林宗教發展史具有特殊的文化意義。

陳璧君說，寺內建築融合雲林早年多位知名匠師包括「阿藤師」劉藤的剪粘泥塑浮雕及劉沛、張文儀、林啟文、郭田等不同時期的彩繪，裝飾豐富細緻優美，見證了早年龍華教和先天教兩教派齋教融合的歷史意義。廟方董事長程重勳也期許完工後讓真一寺再創地方共同記憶。

陳柏宏指出，真一寺前殿為抬樑式與RC大通構造較為特殊，殿內及左右廂房採用穿鬪式屋架，兩側有鐘鼓樓，目前寺內仍保有齋教建築特有的太空房、太虛房，尤其不同時期藝師的彩繪及木雕藝術，精彩又豐富，是難得一見的「菜堂」齋教建築。

獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，保有完整的寺殿禪房及豐富的雕刻彩繪，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，保有完整的寺殿禪房及豐富的雕刻彩繪，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，保有完整的寺殿禪房及豐富的雕刻彩繪，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，保有完整的寺殿禪房及豐富的雕刻彩繪，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，保有完整的寺殿禪房及豐富的雕刻彩繪，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，保有完整的寺殿禪房及豐富的雕刻彩繪，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，保有完整的寺殿禪房及豐富的雕刻彩繪，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
獲列縣定古蹟的真一寺，是斗六最古老寺廟，也是國內少見的傳統齋教建築，保有完整的寺殿禪房及豐富的雕刻彩繪，將斥資1億餘元動工修復，重現古早「菜堂」建築風華。記者蔡維斌／翻攝
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建築師 斗六 雲林

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