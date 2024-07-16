鬼門開前上百人齊舉火把趕鬼 嘉義縣定無形文化資產「火燈夜巡」將登場

嘉義縣無形文化資產布袋鎮過溝建德宮百年傳統「火燈夜巡」，8月1日起一連舉行3天，數百人將在農曆7月開鬼門前，跟隨李王爺繞庄頭鎮壓惡靈，今年特別培訓國中、小學生擔任導覽員，傳承故鄉傳統文化，縣長翁章梁今早到廟前參加宣傳記者會，邀大家共襄盛舉。

過溝國小學生今早盛裝打扮，演出精彩的火燈舞，縣長翁章梁、布袋鎮長蔡偉傑、行政院雲嘉南聯合服務處副執行長李碧菁、文觀局長徐佩鈴、嘉義區漁會理事長林佳瑩、過溝建德宮董事長余璧輝等人今天參加宣傳儀式，高舉引燃的火把，象徵揭開序幕。

火燈夜巡是嘉義縣定重要無形文化資產，村民拿火把陪李王爺巡視各村，溝通、安撫那些不願意在7月享受供奉的惡靈，由村民陪在李王爺神轎旁，以火把照出妖魔，李王爺施展神威鎮壓，引領大家拿出勇氣面對邪惡，不受邪惡的分化與挑撥，體會團結力量大。

蔡瑋傑說，早期社會較不文明，鄰近村莊械鬥，搶地盤、拚輸贏，很多人含冤而死，為了平息冤魂、安定地方，每年鬼門開前都會舉辦火燈夜巡，流傳至今已有百年歷史，以金、木、水、火、土元素打造五行火把，農曆6月底躬逢其盛，吸引國內外遊客參加。

徐佩鈴說，今年火燈夜巡與西安社區發展協會合作，培訓布袋國小、國小3名學生擔任導覽員，帶領民眾走訪巷弄，認識在地人文特色，也設計立體摺紙火炬燈籠，讓孩子也能安全舉火炬一起夜巡，另還邀請超級紅人榜模仿高手楊哲、小小動感歌手吳珉碩炒熱氣氛。

翁章梁表示，火燈夜巡是布袋鎮過溝地區的民俗活動，也是嘉義縣縣定無形文化資產，承載著過溝人代代相傳的生活方式與信仰結晶，傳統活動不僅讓當地居民聚首，更讓年輕一代能從中學習、了解文化根源，傳承豐富又有意義的文化遺產。

余璧輝指出，過溝火燈夜巡每年吸引許多人參加，近年連其他縣市和外國人都慕名而來，今年點燈儀式採用LED燈飾布置，打造閃閃發亮的會場，適合拍照打卡，每天下午在現場服務台還有限量好神透心涼扇、火燈霜淇淋、海鮮粥，可以免費索取品嚐。