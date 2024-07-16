台南市捷運藍線向前邁進 啓動沿線高架橋落墩處管線調查

台南市捷運進度最快的第一期藍線，綜合規劃、環境影響評估均已獲交通部、環境部審核通過，交通局今天起進行沿線高架橋落墩處管線調查作業，讓捷運建設進度再往前邁進一步，期能在2026年順利動工。

台南捷運第一期藍線北起台鐵大橋站、南至文化中心及仁德轉運站，全長8.39公里共設置10處車站及1座機廠，綜合規畫已於3月獲交通部審查通過，預計今年底可望獲中央核定、環境影響評估也在4月通過環境部審核，為達成藍線2026年動工施政目標，交通局已同步啟動基本設計及前置調查作業。

交通局長王銘德表示，今天起至19日止施工時段上午9點30分至下午4點起開始進行捷運第一期藍線東區沿線管線調查挖掘工作，在中華東路南下車道共調查9處預計落墩位置5M範圍內的快車道進行施工，每處調查點預計2小時內可完成並覆蓋鐵板開放通行，隔日即可進行道路臨鋪包含標線復舊，並無封閉道路情事；

另因調查路段，中華東路與小東路口至中華東路與崇善路口，為本市交通主要幹道交通量大，交通局在施工前謹慎審查基設承商施工及交維計畫外，而施工時也確實要求依計畫執行交維管制並務必謹慎施工，避免用路人危險情事發生。

捷運工程處表示，本次調查工作也同步通知大台南智慧交通中心特別留意施工地點交通狀況，以降低管線調查施工對沿線周邊交通影響，也請民眾提早改道避開施工路段以免受施工影響。