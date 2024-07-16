垃圾車被迫倒出2度分類 雲林清潔隊苦差事畫面曝光

雲林縣實施垃圾破袋檢查不合格率達6成，環保局最近更進一步實施垃圾進場焚化前檢查，一周下來有5鄉鎮共5輛垃圾車不合格拒絕進場，其中被退1車的台西鄉今天把整車垃圾倒出再由清潔隊員逐一分類的辛苦畫面貼上網，並公告拒收不分類垃圾；環保局說，這5車只是抽檢，若全面清查恐更多，期待民眾多加配合落實分類。

環保局說，雲林每天垃圾清運量達350噸，透過zws製成燃料棒約120噸、南亞公司協助焚化約150噸、暫存打包約15噸、外運焚化約60噸，此外尚有莿桐、四湖、二崙、褒忠、東勢和土庫掩埋場，大約可處理每天的垃圾量。

為落實推動減量去化，環保局今年3月起對16鄉鎮市隨機垃圾破袋檢查，抽查1481袋中含1項以上資源回收物或廚餘的垃圾達1017袋，顯示有高達近6成家戶未落實分類。同時從今年6月10日起實施垃圾進場焚化前抽檢，1周下來共有北港、台西、口湖、麥寮、元長共5輛垃圾車被抽檢不合格，整車被退回拒絕進場。

環保局說，不合格的垃圾車被檢出寶特瓶、飲料杯、紙容器、鋁罐、玻璃品居多，顯示未落實分類，只能全車再運回重新分類整理，未來環保局將更加嚴格採檢，只要垃圾車內發現回收物一律禁止入場。

被「退車」之一的台西鄉公所，今天把被焚化廠全車退運的垃圾全車倒出，再由清潔隊員忍著惡臭，一袋袋重新檢查分類的畫面po出，台西鄉公所表示，光把全車夾帶的回收品或廚餘分類出來就花了1天，麻煩又費力，清潔隊每天辛苦集運垃圾、維護環境，因民眾未落實分類，還要全車「二度分類」，負擔十分沈重，因此即日起將從嚴執行破袋檢查，若發現夾帶非垃圾品將一律拒收，請大家多體恤清潔隊員的辛勞。

環保局也呼籲，夾帶物最常見的是便當盒，餐盒除了木片或竹筷，多半是回收品，最好把廚餘倒出沖洗一下再回收，以減輕清潔隊分類負擔，未來除了拒收也不排除開罰，依廢清法可處1200元至6000元罰款且得連續處罰，垃圾減量人人有責，期待共同維護環境。