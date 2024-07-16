快訊

不畏疼痛！舉重比賽手指脫臼 女選手當場「掰回去」最終奪冠

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

斗六真一寺逾億元修復 預定116年重現齋教建築風華

中央社／ 雲林縣16日電

雲林斗六真一寺為斗六舊城現存最古老寺廟，雲縣府民國99年公告為縣定古蹟，文化部去年核定修復工程款逾億元，縣府今天辦理開工典禮，預定116年重現齋教建築風華。

雲林縣政府文化觀光處今天舉行縣定古蹟斗六真一寺修復工程開工典禮，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、真一寺董事長程重勳等人參加，並由規劃設計者二重梁建築師陳柏宏帶領大家了解真一寺修復工程及未來活化構想，預期將豐厚在地人文涵養、傳遞齋教文化並活絡鄰里居民互動。

程重勳娓娓道來真一寺與地方過去連結，期許工程如期如質完工，讓斗六真一寺再創地方共同記憶。

張麗善表示，斗六真一寺屬中部地區較為罕見傳統齋教建築，為斗六舊城現存最古老寺廟，在雲林地區宗教發展史上占有特殊文化意義，擁有多元建築空間與構造型態，融合傳統意匠與近代材料工法，寺內建築裝飾豐富，彩繪、剪黏等細緻優美。

陳璧君說，斗六真一寺俗稱斗六菜堂，現況約為日治昭和11年（1936）所重建，為斗六舊城現存最古老寺廟，見證龍華教及先天教兩派齋教融合的歷史發展。

經民進黨立委劉建國、縣府等單位爭取經費，文化部去年核定修復工程總經費新台幣1億650萬元，補助9052萬5000元，縣配合款1297萬5000元，真一寺自籌款300萬元，預計於116年8月完工。

陳柏宏指出，真一寺前殿為抬樑式與RC大通構造較為特殊；中殿重建於民國53年，步口為抬樑式，殿內採用穿鬪式屋架；左廂房及右廂房一樣同為穿鬪式屋架，並有鐘鼓樓；中殿左右梢間後方，保有齋教建築特有太空房、太虛房。他並說，寺內保有不同時期藝師精采彩繪作品，以及「阿藤司」劉藤的剪黏及泥塑浮雕等傳統裝置藝術。

建築師 斗六

延伸閱讀

雲林海洋音樂祭13日登場 欣賞音樂、海岸市集消暑好去處

雲林沿海曾因暴雨奪數千性命 每年「牽水狀」緬懷 張麗善：要提高警覺

推動古坑邁向國際慢城 雲林縣府率隊日本取經

麥寮電廠延役惹議 張麗善：支持電廠轉燃氣但中央政策說清楚

相關新聞

垃圾車全車被迫倒出2度分類 雲林清潔隊苦差事畫面曝光

雲林縣實施垃圾破袋檢查不合格率達6成，環保局最近更進一步實施垃圾進場焚化前檢查，一周下來有5鄉鎮共5輛垃圾車不合格拒絕進...

台南治安差？TPOC網路治安好感度聲量 南市獲六都第一

台灣議題研究中心（TPOC）昨天公布「六都警政治安調查」，台南市在「詐騙議題分析」與「警政治安分析」中，獲得六都最高好感...

應召員「紅色沙灘」實彈射擊 南市喜樹沙灘反登陸訓練

落實全民國防，第四作戰區步兵第137旅今天上午在台南市喜樹海灘進行「野戰訓場射擊」訓練，因喜樹海灘一帶是軍方認定恐遭敵方...

南科管理局長蘇振綱升國科會副主委 鄭秀絨接任局長

南科管理局局長蘇振綱升任國科會常務副主委，副局長鄭秀絨升任局長、是首位女性園區管理局局長，今天交接，國科會主委吳誠文監交...

網路訂票出現「屍體」等離譜錯字 阿里山林鐵：谷歌自動翻譯

睽違15年再現的嘉義阿里山林鐵百年風華，6日林鐵小火車全線通車，民眾紛紛上林保署阿里山林鐵及文資處網路訂票系統搶車票，日...

飆高溫38度！嘉義市啟動洗街降溫機制 減塵又降溫

全球暖化，極端高溫現象增加，炎夏嘉義市出現38度最高溫紀錄，都市柏油路面，受太陽照射後會吸收大量熱能，使得路面溫度增高，正午溫度更可高達攝氏60度以上，嘉義市環保局為減緩高溫造成民眾不適，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。