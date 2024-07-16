斗六真一寺逾億元修復 預定116年重現齋教建築風華

雲林斗六真一寺為斗六舊城現存最古老寺廟，雲縣府民國99年公告為縣定古蹟，文化部去年核定修復工程款逾億元，縣府今天辦理開工典禮，預定116年重現齋教建築風華。

雲林縣政府文化觀光處今天舉行縣定古蹟斗六真一寺修復工程開工典禮，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、真一寺董事長程重勳等人參加，並由規劃設計者二重梁建築師陳柏宏帶領大家了解真一寺修復工程及未來活化構想，預期將豐厚在地人文涵養、傳遞齋教文化並活絡鄰里居民互動。

程重勳娓娓道來真一寺與地方過去連結，期許工程如期如質完工，讓斗六真一寺再創地方共同記憶。

張麗善表示，斗六真一寺屬中部地區較為罕見傳統齋教建築，為斗六舊城現存最古老寺廟，在雲林地區宗教發展史上占有特殊文化意義，擁有多元建築空間與構造型態，融合傳統意匠與近代材料工法，寺內建築裝飾豐富，彩繪、剪黏等細緻優美。

陳璧君說，斗六真一寺俗稱斗六菜堂，現況約為日治昭和11年（1936）所重建，為斗六舊城現存最古老寺廟，見證龍華教及先天教兩派齋教融合的歷史發展。

經民進黨立委劉建國、縣府等單位爭取經費，文化部去年核定修復工程總經費新台幣1億650萬元，補助9052萬5000元，縣配合款1297萬5000元，真一寺自籌款300萬元，預計於116年8月完工。

陳柏宏指出，真一寺前殿為抬樑式與RC大通構造較為特殊；中殿重建於民國53年，步口為抬樑式，殿內採用穿鬪式屋架；左廂房及右廂房一樣同為穿鬪式屋架，並有鐘鼓樓；中殿左右梢間後方，保有齋教建築特有太空房、太虛房。他並說，寺內保有不同時期藝師精采彩繪作品，以及「阿藤司」劉藤的剪黏及泥塑浮雕等傳統裝置藝術。