2025台南車展規劃500攤位 30日辦招商說明會
台南市政府經濟發展局舉辦「2025台南車展」，預定明年2月27日至3月2日在大台南會展中心進行，將於7月30日舉辦招商說明會，展覽規模規劃500格以上參展攤位。
台南市政府經濟發展局長林榮川今天透過新聞稿表示，「2025台南車展」規劃展出新車暨新能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊產業區，將以全展區規模辦理並作為114年開春第一檔大型展覽。
林榮川指出，盼邀台南在地及國內汽機車零配件廠商與各大汽車品牌車商共襄盛舉，透過展會提供汽機車零配件曝光度與產業交流，並引進相關商機，對觀展人次與現場成交金額皆可望再創佳績，進而帶動台南會展產業持續茁壯。
他說，招商說明會將於30日在大台南會展中心努山塔里亞會議室舉辦，規劃新車暨新能源車區展品包括燃油車、電動車、油電混合車、貨車、露營車等；重機暨二輪車區包括重型機車、電動機車、二輪車；汽機車零配件區包括配件、車用電子、檢修、改裝、3C車用品等。
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