2025台南車展規劃500攤位 30日辦招商說明會

台南安平商港闢11號碼頭做「離岸風電備援基地」，最近多座風電基座進港，由於近百公尺高，有民眾形容是「變形金剛」，擔心安平外設風電；也有民眾投訴大片樹林被移除，質疑綠帶變光禿是在破壞生態。港務公司表示，砍除的是外來種銀合歡，有同步做隔離綠帶景觀修護工程。

2024-07-16 09:03