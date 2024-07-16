快訊

槍手行刺川普前48小時行蹤曝！靶場練槍、買50發彈藥 本來還要炸車

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

2025台南車展規劃500攤位 30日辦招商說明會

中央社／ 台南16日電

台南市政府經濟發展局舉辦「2025台南車展」，預定明年2月27日至3月2日在大台南會展中心進行，將於7月30日舉辦招商說明會，展覽規模規劃500格以上參展攤位。

台南市政府經濟發展局長林榮川今天透過新聞稿表示，「2025台南車展」規劃展出新車暨新能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊產業區，將以全展區規模辦理並作為114年開春第一檔大型展覽。

林榮川指出，盼邀台南在地及國內汽機車零配件廠商與各大汽車品牌車商共襄盛舉，透過展會提供汽機車零配件曝光度與產業交流，並引進相關商機，對觀展人次與現場成交金額皆可望再創佳績，進而帶動台南會展產業持續茁壯。

他說，招商說明會將於30日在大台南會展中心努山塔里亞會議室舉辦，規劃新車暨新能源車區展品包括燃油車、電動車、油電混合車、貨車、露營車等；重機暨二輪車區包括重型機車、電動機車、二輪車；汽機車零配件區包括配件、車用電子、檢修、改裝、3C車用品等。

台南 經濟發展 電動機車

延伸閱讀

彰化員林重機驛站開幕 標哥試乘想起戴斗笠騎重機被罵糗事

新中橫重機、超跑競速飆車 為省錢違停武嶺釀嚴重塞車

斥資4億元 啟賦科技台南新市廠及企業總部今上梁

AI產業專區落腳台南沙崙 園區已有9支智慧杆展現AI治理

相關新聞

應召員「紅色沙灘」實彈射擊 南市喜樹沙灘反登陸訓練

落實全民國防，第四作戰區步兵第137旅今天上午在台南市喜樹海灘進行「野戰訓場射擊」訓練，因喜樹海灘一帶是軍方認定恐遭敵方...

雲林試驗／稻吃益生菌 二氧化碳排放銳減

水稻是溫室氣體排放量最高的主要糧食作物，雲林縣府今年與中興大學合作，在大埤鄉試驗稻作生長過程加入益生菌，昨期中報告成果，...

南科管理局長蘇振綱升國科會副主委 鄭秀絨接任局長

南科管理局局長蘇振綱升任國科會常務副主委，副局長鄭秀絨升任局長、是首位女性園區管理局局長，今天交接，國科會主委吳誠文監交...

網路訂票出現「屍體」等離譜錯字 阿里山林鐵：谷歌自動翻譯

睽違15年再現的嘉義阿里山林鐵百年風華，6日林鐵小火車全線通車，民眾紛紛上林保署阿里山林鐵及文資處網路訂票系統搶車票，日...

飆高溫38度！嘉義市啟動洗街降溫機制 減塵又降溫

全球暖化，極端高溫現象增加，炎夏嘉義市出現38度最高溫紀錄，都市柏油路面，受太陽照射後會吸收大量熱能，使得路面溫度增高，正午溫度更可高達攝氏60度以上，嘉義市環保局為減緩高溫造成民眾不適，

安平要設風電場出現「變形金剛」？ 港務公司說原因

台南安平商港闢11號碼頭做「離岸風電備援基地」，最近多座風電基座進港，由於近百公尺高，有民眾形容是「變形金剛」，擔心安平外設風電；也有民眾投訴大片樹林被移除，質疑綠帶變光禿是在破壞生態。港務公司表示，砍除的是外來種銀合歡，有同步做隔離綠帶景觀修護工程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。