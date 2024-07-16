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安平再生水廠附設環教中心開幕 透過教育讓民眾珍惜水資源

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安平再生水廠環教中心今天開幕啟用，市長黃偉哲（左）表示，透過教育讓民眾珍惜並善用水資源相當重要。記者吳淑玲／攝影
台南市安平再生水廠環教中心今天開幕啟用，市長黃偉哲（左）表示，透過教育讓民眾珍惜並善用水資源相當重要。記者吳淑玲／攝影

供應南科高科技產業用水問題，目前每日可提供6.3萬噸再生水到南科園區調配使用，斥資逾41億元打造的台南安平再生水廠是其中最大的，附設的「環教中心」今天開幕儀式，是南市府自建第一座以水資源保育為主題的教育館，希望透過教育讓民眾知道一滴水如何重複利用，未來結合山上水道博物館環教中心，讓民眾重視及珍惜水資源。

市長黃偉哲指出，台南市每天民生家用及產業用水110萬噸，一年乘以365天就要4億噸，曾文水庫裝滿就夠了，但台南是重要農業生產區，農業用水也很重要，一期稻作就要2億5千萬噸，兩期稻作就是5億噸起跳，還有其他的雜糧等，就是水不夠的原因，因此再生水的開闢以及更多的水的資源的開闢就很有必要。

黃偉哲指出，台灣平均雨量是世界平均雨量的2.5倍，但為什麼會缺水？因為水都流掉了，所以台灣被聯合國列為世界第18名的缺水區，加上水費又很便宜，一度12元是世界第4便宜，但每個人平均用水量很多，水又不容易保存住，就需要增加更多水資源。

台南安平再生水環教中心有2層樓，已取得候選智慧建築證書及綠建築標章，內部以安平水資源中心為主題進行互動體驗設施常設展，設有AR、VR及多媒體體感互動設施，讓民眾能在做中學，1樓展區是汙水理的流程與技術，並提供節水的方法，2樓展區是展示淨水設備模型與操作演示，了解再生水技術的運用，汙水可以淨化到「水質比自來水還乾淨」。

黃偉哲說，希望學生和市民朋友多來參觀，也會請教育局跟各學校將安平再生水廠環教中心列入重點，見證再生水的利用以及產生過程，並結合在山上水道博物館的環教中心認識自來水的過程 ，透過教育認識水是珍稀的資源。

台南市安平再生水廠環教中心今天開幕啟用，內部設有AR、VR及多媒體體感互動設施，讓民眾認識再生水得來不易。記者吳淑玲／攝影
台南市安平再生水廠環教中心今天開幕啟用，內部設有AR、VR及多媒體體感互動設施，讓民眾認識再生水得來不易。記者吳淑玲／攝影
台南市安平再生水廠環教中心今天開幕啟用，內部設有AR、VR及多媒體體感互動設施，讓民眾認識再生水得來不易。記者吳淑玲／攝影
台南市安平再生水廠環教中心今天開幕啟用，內部設有AR、VR及多媒體體感互動設施，讓民眾認識再生水得來不易。記者吳淑玲／攝影
台南市安平再生水廠環教中心今天開幕啟用，內部設有AR、VR及多媒體體感互動設施，讓民眾認識再生水得來不易。記者吳淑玲／攝影
台南市安平再生水廠環教中心今天開幕啟用，內部設有AR、VR及多媒體體感互動設施，讓民眾認識再生水得來不易。記者吳淑玲／攝影

台南 水資源 黃偉哲

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