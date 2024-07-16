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南市補助1.8億優化運動設施 市立射擊場將拆改設關廟

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立射擊場老舊，並將設置水質淨化廠，體育署核定補助關廟射擊場興建。記者鄭惠仁／攝影
台南市立射擊場老舊，並將設置水質淨化廠，體育署核定補助關廟射擊場興建。記者鄭惠仁／攝影

為推廣全民運動，台南市體育局向教育部體育署爭取優化全民運動與賽會環境計畫，獲補助1.5億元，包含興建關廟射擊場，以及學甲區排球館、新化區體育公園PU跑道改善；另業爭取在平實排球場新設頂棚工程3千萬元，優化球場，打造全天候不受天氣影響的運動環境。

體育局長陳良乾指出，體育署補助的優化全民運動與賽會環境計畫中，台南市立射擊場於1978年興建，無使用執照，考量射擊場附近住宅林立，且為水質淨化廠預定地，為顧及周遭居民安全，市府規畫遷移至關廟射擊場。

學甲區排球館將藉由全民運動中心暨綜合排球館設置，優化各級基層排球選手組訓環境，並作為增設華宗盃賽會場館。新化區體育公園PU跑道已使用逾30年，有多處磨損、破損及裂縫，此次透過中央協助投入經費，以提供市民安全無虞的運動環境。

市長黃偉哲表示，南市自2023年舉辦全國運動會後，明年要辦全國中等學校運動會，為提供市民及選手完善運動設施，優化各體育場館刻不容緩，也感謝立委林俊憲、林宜瑾、王定宇、賴惠員及多位地方民代的大力支持，才得以讓公建計畫及早核定。

體育局表示，這次體育署核定補助經費逾1.8億元，對於打造安全友善運動環境並建構優質運動競賽場地，將有大大助益，近期將辦理規畫設計，未來以嶄新面貌提供市民更優質的運動空間。

排球 運動 體育

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