應召員「紅色沙灘」實彈射擊 南市喜樹沙灘反登陸訓練

落實全民國防，第四作戰區步兵第137旅今天上午在台南市喜樹海灘進行「野戰訓場射擊」訓練，因喜樹海灘一帶是軍方認定恐遭敵方搶灘登陸的海灘，透過實戰射擊應變能力訓練，強化應召員的實戰化效能。

「碰！碰！碰！」攻擊發起令一聲令下，應召員提著步槍往前衝，箭步到達掩蔽處朝野外目標射擊。每名教召員36發實彈射擊，採臥姿、跪姿到立姿，從掩蔽物朝海灘前的目標射擊。藉著實物、實地、實作的模擬實戰方式，讓教召弟兄在步槍射擊訓練時，能更貼近戰場景況，提升部隊防衛作戰能力。

據了解，位於台南市南區的喜樹海灘，為國軍認證的本島「紅色海灘」之一，意即台海戰爭爆發時，高機率為共軍所登陸之處。

第四作戰區步兵第137旅，今天上午在台南喜樹海灘進行的「野戰訓場射擊」訓練，除了要強化應召員的實戰化效能，也因應台南喜樹海灘一帶，也正是軍方認定，恐遭敵方搶灘登陸的紅色海灘。藉著強化備役官兵，實戰射擊應變能力的訓練，因應處處皆戰場，時時都訓練的戰訓目標。