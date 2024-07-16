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不想跟兒子搶生意 75歲老闆嘉市賣燒餅1小時完售

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市南田市場近來開家燒餅店，經常1小時賣光。記者李宗祐／攝影
嘉義市南田市場近來開家燒餅店，經常1小時賣光。記者李宗祐／攝影

嘉義市南田市場近來開一家燒餅店，常常一大早開門1小時賣光，有位婦人跑了11趟都沒買到抱怨營業時間不定，75歲老闆劉伯周頻頻道歉地說，店裡只有他一個人忙裡忙外，燒餅烤製要掌握時間，出爐後數量就這些，沒辦法臨時再做，請客人多包函。

劉伯周說，老家在新竹眷村，自己是四川人，太太是遼寧人，太太以家鄉口味賣燒餅30多年，後來落腳在花蓮經營，地方早有口碑，職業軍人退下後也跟著幫忙，接著原本是上班族的兒子也回家一起做又開分店，擔心互相影響生意，於是想到外縣市開店。

他說，太太的祖母是嘉義人，夫妻倆曾來嘉義旅遊，喜歡嘉義市的生活步調、環境，和太太在市區尋找店面時，覺得宣信街這店面保有舊木屋風貌，於是決定租下，在1個月前正式營業。

營業時間寫著上午7點開始賣，但有客人7點多來就賣光了，有婦人沒買到自己想要的品項，抱怨營業時間不定，她說，「前後跑了11趟都沒買到」。

劉伯周解釋，已經75歲，且一個人的工作量有限，深夜12點起床開始製作各類燒餅，因為燒餅烤製，要掌握時間，一批批出爐後數量就這些，沒辦法臨時再做給客人。原本預計7點開門營業，但發覺每天工作量很大，也不想那麼製式化地規定何時開賣，準備好了就開門營業。今天清晨6點多開始賣，7點多就賣光了，對於沒買到的客人只能說抱歉。

他說，開店1個多月，曾經盛況排隊到馬路上，來嘉義創業並不是想大賺錢，自己也有年紀，是想知道嘉義人對自家產品的接受度如何？目前看起來每天產品都被掃光，但任何東西吃久了都會膩，也許有些客人是出自於嘗鮮心態，所以目前還不能一概而論。

75歲老闆劉伯周從花蓮過來嘉義市開分店。記者李宗祐／攝影
75歲老闆劉伯周從花蓮過來嘉義市開分店。記者李宗祐／攝影

燒餅店並沒有菜單，門口擺設各式商品樣品供參考。記者李宗祐／攝影
燒餅店並沒有菜單，門口擺設各式商品樣品供參考。記者李宗祐／攝影

早上購買燒餅的客人絡繹不絕。記者李宗祐／攝影
早上購買燒餅的客人絡繹不絕。記者李宗祐／攝影

玻璃餐櫥內有各式的燒餅供選擇。記者李宗祐／攝影
玻璃餐櫥內有各式的燒餅供選擇。記者李宗祐／攝影

嘉義

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