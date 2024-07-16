南科管理局長蘇振綱升國科會副主委 鄭秀絨接任局長

南科管理局局長蘇振綱升任國科會常務副主委，副局長鄭秀絨升任局長、是首位女性園區管理局局長，今天交接，國科會主委吳誠文監交。

吳誠文表示，蘇振綱任副主委相信大家都猜不到，因南科發展已成世界焦點，大家都來取經。有這樣經驗能力兼具的副主委是如虎添翼。南科發展這20幾年已成世界先進製程科學園區，創造台灣經濟動脈。而今高雄、嘉義甚至屏東都要發展半導體工業。

吳誠文宣示要把科技產業實力推向各行各業，也要讓小型新創業者盡快成長。投入推出新的AI產業製造，不只硬體還有應用、雲端等系統軟體，而且從南部開始做起。台灣已是全球排名前20名的經濟大國，不是只能靠出口，而是創造國內經濟產值，讓國家持續發展。將持續擴大發展半導體-AI雙核心產業政策，加速台灣成為「人工智慧之島」願景，期許南科在鄭秀絨局長再締造優異績效。

鄭秀絨感謝國科會主委、行政院信任支持，謝謝前任局長與歷任局長的栽培。她表示，南科管理局是「最不像公家機關的團隊」，剛成立時團隊好多30多歲的小伙子，當時北部廠商不願下來，竹科不用招商，南科卻要拼命爭取，還記得蘇振綱當時擔任招商組長、沒日沒夜打拚爭取廠商進駐。現在南科除量產廠商，也開始有純軟體廠商進駐與愛司摩爾等研發部門進駐。現在的南科讓員工願意生小孩、願意留下來陪父母。

鄭秀絨期許南科能在水力電力等單位配合下，達成均衡台灣發展的目標。持續推動各園區生態，一如南科台南園區遍植26萬棵樹與設置廣大綠地，持續協助廠商達到永續淨零。

她對南科的未來有三個期許：積極配合賴總統的均衡台灣政策，確保新設擴建園區如期如質推動，縮小城鄉科技差距，持續推動綠色南科，朝綠色節能永續新型態園區發展。她也宣示AI新紀元南科絕不會缺席，未來AI公司會越來越多，管理局也會協助整合南科成為AI平台樞紐，打造為AI產業生態系推手。

鄭秀絨成大政治經濟學研究所碩士，在南科管理局服務超過26年。曾任工商組、企劃組組長、主秘、副局長，與管理局一路成長，副局長任內督導嘉義、屏東、楠梓園區籌設及嘉科、高科、屏科實驗中學建校事宜，都如期如質完成任務。

蘇振綱說，南科從1600公頃場長到2300公頃，員工8萬人增加到93000人，營業額8900億成長到1.6兆，這是管理局團隊、中央與各界努力的成果。他人雖然到了國科會，「但只要南科有事、就是我的事」，台灣將要打造成人工智慧島。有大家的支持、南科管理局團隊一定能讓南科繼續成為讓大家最溫暖有感的園區。

南科管理局局長蘇振綱升任國科會副主委、副局長鄭秀絨接任局長，國科會主委吳誠文致詞。記者周宗禎／攝影