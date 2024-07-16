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網路訂票出現「屍體」等離譜錯字 阿里山林鐵：谷歌自動翻譯

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
睽違15年再現阿里山林鐵小火車全線通車，民眾紛紛上網路訂票系統搶車票，有民眾上網發現系統說明內文，出現「死亡」、「屍體」離譜錯誤文字（左上及右上）。 記者魯永明／翻攝
睽違15年再現阿里山林鐵小火車全線通車，民眾紛紛上網路訂票系統搶車票，有民眾上網發現系統說明內文，出現「死亡」、「屍體」離譜錯誤文字（左上及右上）。 記者魯永明／翻攝

睽違15年再現的嘉義阿里山林鐵百年風華，6日林鐵小火車全線通車，民眾紛紛上林保署阿里山林鐵及文資處網路訂票系統搶車票，日前有民眾上網發現訂票系統說明內文，出現「死亡」、「屍體」離譜錯誤文字，林鐵及文資處說，票務系統功能正常，資訊正確無誤，並非駭客入侵，而是因為GoogleChrome瀏覽器本身就有自動翻譯語言的功能。

曾在雲嘉南濱風管處服務的吳姓遊客說，林鐵阿里山小火車火車很夯，但他進入網站訂票，發現網頁很亂，錯誤很多，訂票說明文字內文，出現出現「死亡」、「屍體」離譜錯誤內容，不知道網站工程驗收了嗎？

阿里山林鐵及文資處說，經工程師確認：票務系統功能正常，資訊正確無誤，並非駭客入侵，而是因為Google Chrome瀏覽器目前本身就有自動翻譯語言的功能，像我們使用的語言都是繁體中文，所以在台灣地區如果無特別設定，不管進入哪一個網頁是什麼語言，都會被自動翻譯一次成繁體中文給使用者。

如不想使用這種預設翻譯的設定可以自行關閉，GoogleChrome對於自動翻譯功能的說明，有一項關閉翻譯功能，可以照著sop設定，這樣後續使用該瀏覽器會顯示該網頁的原文，不進行自動翻譯。

火車 語言 阿里山

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