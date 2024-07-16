飆高溫38度！嘉義市啟動洗街降溫機制 減塵又降溫
全球暖化，極端高溫現象增加，炎夏嘉義市出現38度最高溫紀錄，都市柏油路面，受太陽照射後會吸收大量熱能，使得路面溫度增高，正午溫度更可高達攝氏60度以上，嘉義市環保局為減緩高溫造成民眾不適，啟動洗街降溫機制，加速路面散熱，經洗街過後的高溫路面約可降低10度以上，達到減塵降溫功效。
根據衛生福利部統計，今年進入夏季後，6月因熱傷害就診民眾高達741人次，較去年同期517人次增加超過4成。另根據氣象署發布資料，今年夏季頻繁出現高溫，到7月中旬都將是高溫炎熱天氣。
為此，環保局上月啟動洗街兼灑水降溫機制，在氣象署發布「橙色燈號」以上高溫警示時，在正午11點至下午2點，特別針對轄內路樹遮蔽較少之道路，加強洗街灑水降溫，除可有效清洗路面減少車行揚塵，也可以加速路面散熱，達到環境降溫效果。
環保局說，洗街車取用的水源，來自嘉義市水資源中心的回收水，不會造成民生用水負擔，水體乾淨，每次取水前會進行水質檢測，有效避免洗街車用水造成二次汙染。
環保局表示，街道洗街作業除可降溫消暑外，主要目的抑制車行揚塵，減少空氣中懸浮微粒汙染物，通知自主管理營建工地，進行工地周邊道路灑水，共同為環境降溫。提醒市民面對炎熱高溫天氣，從事戶外工作或活動時應隨時「保持涼爽、補充水分、提高警覺」做好避暑防曬，預防熱傷害，炎炎夏日一起顧健康。
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