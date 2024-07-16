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安平要設風電場出現「變形金剛」？ 港務公司說原因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南安平商港出現風電基座，民眾形容是變形金剛。圖／台南社大提供
台南安平商港出現風電基座，民眾形容是變形金剛。圖／台南社大提供

台南安平商港闢11號碼頭做「離岸風電備援基地」，最近多座風電基座進港，由於近百公尺高，有民眾形容是「變形金剛」，擔心安平外設風電；也有民眾投訴大片樹林被移除，質疑綠帶變光禿是在破壞生態。港務公司表示，砍除的是外來種銀合歡，有同步做隔離綠帶景觀修護工程。

許多民眾最近經過安平區健康路都發現安平港處出現多座有如大樓高的風電基座，擔心台南也要設風電場，除了影響景觀，也會帶來噪音，並認為陸地已有大片土地設光電，不該連外海也淪陷。

港務公司安平營運處表示，目前放在碼頭被稱呼是變形金剛的是風電基座，高94公尺、重2千公噸，下半年視彰化、雲林外海風電廠的進度，會載運到風場施工，目前台南外海並無核定風場，不會設置。目前放置風電基座的碼頭為安平港第11號碼頭，為港埠用地，並且配合國家政策，為離岸風電開發所設置，屬離岸風電相關重件的專用碼頭。

安平營運處指出，緊鄰國平重劃區的綠帶處，現場有塊窪地，由於長期積水，加上附近有大量外來種銀合歡，恐成登革熱病媒蚊孳生場所，而砍除這些銀合歡，留下來的窪地，配合亞果集團第3期的酒店工程，暫時放置地下室工程所挖出的土壤，亞果承諾8月會整平，年底前完成綠美化。

營運處表示，目前持續做綠化以符合環評的規定，去年有種6千棵樹木，今年再種6千棵，目前已發包，將種植耐鹽、耐旱、耐風以及四季開花的樹木，未來周邊景觀會更美。

台南 碼頭 重劃區

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