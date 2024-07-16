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影／頂著高溫大跳16蹲 大猩猩陣頭猛男廟會表演爆紅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
龍安宮日前廟會重頭戲，台北鍾藝劇團一頭巨大黑猩猩帶領4隻猩猩、2隻青蛙，在廟前大跳16蹲。記者魯永明／翻攝
龍安宮日前廟會重頭戲，台北鍾藝劇團一頭巨大黑猩猩帶領4隻猩猩、2隻青蛙，在廟前大跳16蹲。記者魯永明／翻攝

日前嘉義縣朴子市牛挑灣龍安宮山軍尊神聖誕千秋，有信徒邀請來自台北的大猩猩陣頭表演，5名猛男身穿毛絨絨猩猩裝，頂著高溫大跳熱門的16蹲，隨著快節奏音樂，連續16次快速蹲跳，精彩表演，讓觀眾大呼過癮，有人將影片傳上臉書，網友紛紛按讚。

廟會陣頭創新求變，常見電音三太子、鋼管花車女郎，去年一隻超級巨「猩」廟會表演瞬間爆紅，這隻2公尺高的超級巨猩，搭配4隻猩猩及2隻青蛙，將舞蹈及廟會融合，讓人留下深刻印象，大猩猩陣頭是來自台北鍾藝劇團。

龍安宮日前廟會重頭戲，一頭巨大黑猩猩帶領4隻猩猩、2隻青蛙，在廟前大跳16蹲，16蹲是台灣男子團體Energy發行單曲《星期五晚上》裡的舞蹈動作，舞步搭配節拍，連續做出16次蹲跳，對體力、肌力要求相當高，節奏動感、舞步俐落，跳起來酷帥，吸引民眾圍觀叫好。

儘管頂著逾30度高溫，團員非常敬業，跳完全場，表演結束5位猛男團員脫下布偶裝，汗如雨下，民眾爭相合影，團員說，扮黑猩猩好玩又有趣，但實際表演又累又苦，天熱，操大型偶不好控制；有團員練到吐。

團長鍾睿洋說，當時新聞看到有大猩猩逃出動物園被射殺後，決定要做一隻巨大猩猩，讓觀眾誤以為又有另一隻從動物園跑出，帶團員廟會表演娛樂大眾，平常私底下也會與團員輪流穿猩猩裝，練跳流行舞步，廟會陣頭表演者以往大多是辣妹，猛男猩猩團員受歡迎爆紅，讓他們有成就感，上電視並到處參加廟會表演。

龍安宮日前廟會重頭戲，台北鍾藝劇團一頭巨大黑猩猩帶領4隻猩猩、2隻青蛙，在廟前大跳16蹲。 記者魯永明／翻攝
龍安宮日前廟會重頭戲，台北鍾藝劇團一頭巨大黑猩猩帶領4隻猩猩、2隻青蛙，在廟前大跳16蹲。 記者魯永明／翻攝
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表演結束5位猛男團員脫下布偶裝，汗如雨下。記者魯永明／翻攝
表演結束5位猛男團員脫下布偶裝，汗如雨下。記者魯永明／翻攝

動物園 大猩猩 陣頭

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