快遞員遺落日本公仔包裹 暖警熱心協助尋回

徐姓男快遞員昨天下午騎機車趕著遞送郵件及包裹，在匆忙遞送之際，突然發現由日本寄送來台南包裹在送貨路途中不慎遺落，因包裹內容物為日本限量公仔，他擔心遺失包裹，可能會遭到客戶求償1萬多元，他非常緊張只好到派出所請求警方協助幫忙，所幸警員熱心協助下順利發現包裹掉在永福路上順利找回。

48歲徐姓男快遞員昨天下午3點多，匆忙跑進台南市警二分局民權派出所，他向警員詢問：｢請問有人撿到一只包裹嗎？」警員趙國君、李美慧見狀先安撫他緊張情緒，並詢問詳細經過後得知，徐約1小時前騎機車外送郵件及包裹時，不慎遺落一只由日本寄貨來台南的國際包裹，他趕緊騎機車返回原來的路線尋找，但始終遍尋不著，只好到民權派出所詢問，有沒有人撿到包裹，請求員警協助幫忙尋找。

趙國君、李美慧聽完徐姓男快遞員敘述經過後，立即詢問鄰近派出所有無民眾拾獲包裹，並調閱徐姓快遞員騎乘機車行經路線的周邊監視器並沿線展開地毯式搜尋，在短短10分鐘內即在中西區永福路旁尋回這一只包裹。徐得知重要包裹尋回，如釋重負，頻頻向警方稱謝。