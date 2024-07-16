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安平放風電基座 「整片樹林砍光」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導

台南安平商港闢11號碼頭做「離岸風電備援基地」，最近多座風電基座進港，由於近百公尺高，有民眾形容是「變形金剛」擔心安平外海設風電，也有人投訴大片樹林被移除，質疑綠帶變光禿是在破壞生態。港務公司表示，砍除的是外來種銀合歡，有同步做隔離綠帶景觀修護工程。

港務公司安平營運處表示，目前放在碼頭的風電基座高94公尺、重2千公噸，下半年視彰化、雲林外海風電廠進度，會載運到風場施工，台南外海現並無核定風場，不會設置；放置風電基座的安平港第11號碼頭，是港埠用地，配合國家政策為離岸風電開發所設置，屬離岸風電相關重件的專用碼頭。

許多民眾最近經過安平區健康路，都看見安平港處出現多座有如大樓高的風電基座，擔心台南也要設風電場，除了影響景觀，也會帶來噪音，並認為陸地已有大片土地設光電，不該連外海也淪陷，1名民眾投訴本報說，「整片樹林被砍光，只為放風電基座」。

安平營運處指出，緊鄰國平重劃區的綠帶處，現場有塊窪地，由於長期積水，加上附近有大量銀合歡，恐成登革熱病媒蚊孳生場所，而砍除銀合歡，留下來的窪地配合亞果集團第3期酒店工程，暫時放置地下室工程所挖出土壤，亞果承諾8月會整平，年底前完成綠美化。

營運處表示，目前持續做綠化以符合環評的規定，去年有種6千棵樹木，今年將再種6千棵，選耐鹽、耐旱、耐風以及四季開花的樹木，未來周邊景觀會更美。

台南 碼頭 重劃區

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