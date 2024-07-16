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雲林試驗／稻吃益生菌 二氧化碳排放銳減

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府今年與中興大學合作，在大埤鄉試驗在稻作生長過程加入益生菌，為緩解溫室氣體排放找解方，今期中報告成果，發現可明顯減少甲烷和氧化亞氮排放。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府今年與中興大學合作，在大埤鄉試驗在稻作生長過程加入益生菌，為緩解溫室氣體排放找解方，今期中報告成果，發現可明顯減少甲烷和氧化亞氮排放。圖／雲林縣政府提供

水稻是溫室氣體排放量最高的主要糧食作物，雲林縣府今年與中興大學合作，在大埤鄉試驗稻作生長過程加入益生菌，昨期中報告成果，發現二氧化碳總排放量大幅下降，縣府指出，二期稻將繼續實驗，並邀企業認養田區，擴大效益，讓農民也能負起社會責任。農民說，大家一起努力讓地球共好。

雲林縣推動低碳永續家園執行暨緩解水稻田溫室氣體排放研究計畫，選定大埤鄉青農謝志坪約1.3公頃的稻田、今年一期稻試驗益生菌。

執行計畫的中興大學生命科學系博士後研究員包尚弘說，結果顯示，二氧化碳（CO2）總排放量下降約906%、甲烷（CH4）降低約92%、氧化亞氮（N2O）降低約80%。

參與計畫的農民謝志坪說，發現使用益生菌的稻田土壤顏色看起來較健康，不似一般稻田顏色較黑，且益生菌價格不算太貴，真要長期使用不至於負擔太大，只是要連續10周每周施用較麻煩，他願意先當先鋒嘗試。

中興大學 農民 雲林

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