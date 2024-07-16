嘉市待轉格塗銷又畫 機車族疑惑

嘉義市忠孝路南向外車道要左轉世賢路，二段式左轉時易車輛爭道，長年被詬病，市府今年修改車道線讓機車直接左轉入引道，但騎士最近發現塗掉的待轉格又畫回來，憂心「沒待轉會不會被開罰單？」交通處說明，直接左轉或停等待轉兩方式並行，沒待轉不會算違規。

交通處解釋，修改標誌、標線後發現許多騎士來不及先靠左騎，到此路口若才內切，恐與直行車衝突，所以不少騎士還是習慣在這路口停等待轉，才將待轉格重新畫上，而路口的二段式左轉標誌已取消，所以即使沒有在這待轉是不會被開單的。市民說，無論如何，騎經此處最好減速留意。

嘉義市機車族沿忠孝路往南，到世賢路多岔路口欲左轉，早期在路口待轉區停等，常發生汽機車爭道險況，甚至被攔腰撞上，常有機車直接左轉到忠孝路口機慢車引道等紅綠燈，警方依無二段式左轉開單；多名議員都質詢說設計不當，市府才將慢車道原2車道，改畫成右轉、直行、左轉3個車道，塗銷待轉格，讓機車順著左轉道、直接進入忠孝路口引道。

待轉車禍亡 高市府判賠

無獨有偶，高雄發生待轉格鬧上國賠，許姓女子前年騎車行經橋頭區典昌路到河北路口，從待轉區一起步準備騎入河北路，與典昌路直行小貨車擦撞死亡，許女家屬指控待轉區沒有號誌可以參考、典昌路綠燈號誌「遲關」而釀車禍發生，向高雄市府求償醫藥費等共653萬元。

交通局審理時反駁稱，待轉區是事發4年前廠商重複施工留下，有去函養工處要磨除，應無過失。法官認為，依典昌路道路標線畫法，左轉河北路應待轉，即便待轉區是錯誤繪製，留在該處也要增設行車管制號誌；二審認定許女未注意車況起駛，她和市府過失責任為7成、3成，計算後判市府應賠18萬8731元。可上訴。