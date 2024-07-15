這個步道有趙子龍「味」 南市佳里子龍步道今天啟用

農業部農田水利署嘉南管理處投入近5000萬元，完成台南學甲分線、第一號放水路排水治理工程今天啟用，因步道鄰近永昌宮奉祀三國名將趙子龍，栽種的88棵花旗木，每年3月底到4月開花，正值趙子龍聖誕百花祝壽，饒富歷史氣味。

農水署嘉南管理處去年2月底進行學甲分線第一號放水路排水治理工程，主要項目有3座的景觀箱涵橋、弧形生態水圳（含低水護岸）220公尺、大型制水閘1座、仿木欄1000公尺等，由於地方希望能有休閒綠美化場所，透過民代向農水署爭取綠美化步道經費，與水圳改善工程同步進行，相關工程在今年2月初完工。

農水署嘉南管理處今天辦理竣工儀式，立委陳亭妃、佳里區長林耿漢、市議員蔡秋蘭、永昌宮主委林文章、子龍里長謝清安、農水署嘉南管理處處長王志誠等人與會，一行人也走訪現場，鄉親們開心又多一處休憩，王志誠指出，工程配合地方景觀以低水護岸及不築底方式建構生態環境，維護灌溉水資源永續經營發展。

學甲分線子龍段水圳治理工程，鄰近奉祀趙子龍的永昌宮，步道因此命名為子龍景觀步道，步道兩側共展示25幅數位釉彩影像磁磚，值得一提是台南大學視覺藝術與設計學系研究所6名學生，以油畫、壓克力畫、水墨畫出心中的趙子龍，完成15幅作品。