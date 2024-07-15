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台南芒果深獲日韓消費者青睞 線上直播逾26萬人次觀看

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲在韓國直播購物平台Kakao Shopping Live，分享台南芒果多元的品嘗方法，掀起直播買氣，創下在線同時觀看人數逾26萬人次佳績，且開賣不到20分鐘，2款芒果禮盒就銷售一空。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲在韓國直播購物平台Kakao Shopping Live，分享台南芒果多元的品嘗方法，掀起直播買氣，創下在線同時觀看人數逾26萬人次佳績，且開賣不到20分鐘，2款芒果禮盒就銷售一空。圖／南市府提供

台南芒果近年逐漸進攻日韓市場，外銷上屢創佳績，台南市長黃偉哲更擔任「銷售大師」快閃日韓，先後出席日本高階精品超市上架記者會及韓國直播購物平台，其中，在韓直播創下同時段高達26萬人次觀看、總觀看破200萬人次，2款芒果禮盒開賣不到20分鐘售罄，顯見台南芒果深獲日韓消費者喜愛。

南市府指出，日本高階精品超市「Queen's伊勢丹」，目標客群以高階消費者為主，主打精緻風格及販售高品質產品，此次15年來首度破天荒上架外國水果，為台南玉井聯興青果生產合作社出產的芒果，獲得其嚴選上架，也證明台南芒果品質已經達到高標準要求。

黃偉哲表示，除了芒果，台南還有許多農產果園積極落實田間管理，清楚標示產銷履歷，外銷品質皆獲肯定，這次台南芒果能成功打入日本高階消費市場，對果農來說是最大肯定，也期盼未來能進一步擴展到鳳梨、文旦、紅肉火龍果等農產或加工品銷售，為日本消費者帶來更多驚喜與美味。

此外，近年韓國對於芒果的購買力也不斷上升，而行動通訊直播購物平台已成為韓果主要銷售管道，黃偉哲近期也快閃韓國出席Kakao Shopping Live直播平台活動，以生動的快吃方式，分享芒果多元品嘗方法，掀起直播買氣，而現切芒果的爆汁效果，更創下同時觀看人數逾26萬人次。

南市府表示，根據平台統計，直播活動總瀏覽超過200萬人次，較去年多出50萬人次，且直播開始18分鐘，5公斤跟2.5公斤裝禮盒就已售罄，貿易商也預估此次備貨的5公噸很快就會完銷；後續會針對不同國家的消費偏好與習慣，採取因地制宜的推廣方式，為台南農漁特產打開國際通路。

台南市長黃偉哲化身「銷售大師」快閃日韓，並出席日本高階精品超市上架記者會，也是該精品超市15年來首次破天荒上架外國水果。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲化身「銷售大師」快閃日韓，並出席日本高階精品超市上架記者會，也是該精品超市15年來首次破天荒上架外國水果。圖／南市府提供

直播 芒果

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