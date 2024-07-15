台南芒果深獲日韓消費者青睞 線上直播逾26萬人次觀看

台南芒果近年逐漸進攻日韓市場，外銷上屢創佳績，台南市長黃偉哲更擔任「銷售大師」快閃日韓，先後出席日本高階精品超市上架記者會及韓國直播購物平台，其中，在韓直播創下同時段高達26萬人次觀看、總觀看破200萬人次，2款芒果禮盒開賣不到20分鐘售罄，顯見台南芒果深獲日韓消費者喜愛。

南市府指出，日本高階精品超市「Queen's伊勢丹」，目標客群以高階消費者為主，主打精緻風格及販售高品質產品，此次15年來首度破天荒上架外國水果，為台南玉井聯興青果生產合作社出產的芒果，獲得其嚴選上架，也證明台南芒果品質已經達到高標準要求。

黃偉哲表示，除了芒果，台南還有許多農產果園積極落實田間管理，清楚標示產銷履歷，外銷品質皆獲肯定，這次台南芒果能成功打入日本高階消費市場，對果農來說是最大肯定，也期盼未來能進一步擴展到鳳梨、文旦、紅肉火龍果等農產或加工品銷售，為日本消費者帶來更多驚喜與美味。

此外，近年韓國對於芒果的購買力也不斷上升，而行動通訊直播購物平台已成為韓果主要銷售管道，黃偉哲近期也快閃韓國出席Kakao Shopping Live直播平台活動，以生動的快吃方式，分享芒果多元品嘗方法，掀起直播買氣，而現切芒果的爆汁效果，更創下同時觀看人數逾26萬人次。